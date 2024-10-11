РФ перекинула на Курський напрямок близько 50 тисяч своїх військових, — Сирський

За словами головнокомандувача ЗСУ, таким чином окупанти послабили свої угруповання на інших ділянках фронту в Україні. Йдеться про Запорізький, Херсонський і Краматорський напрямки.

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Командування РФ перекинуло в Курську область близько 50 тисяч своїх військових. Про це в документальному фільмі, який транслював телемарафон 10 жовтня, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, росіяни перекинули сили з інших напрямків.

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Україна може утримувати частину Курської області ще протягом кількох місяців, — Bloomberg

"Ми знаємо, що на Курський напрямок перекинуто близько 50 тисяч з інших напрямків, де ворог вів наступальні дії", — розповів Сирський.

Головком також зазначив, що таким чином ЗС РФ послабили свої угруповання на інших напрямках в Україні, зокрема на Запорізькому, Херсонському та Краматорському.

"Це, звичайно, полегшило нам умови ведення оборонної операції", — підкреслив Сирський.

Нагадаємо, у середині вересня Сирський анонсував зміни в підготовці мобілізованих. Головнокомандувач ЗСУ розповів, що проєкт почнуть у найближчі кілька місяців. Також командування розмірковує над створенням Школи інструкторів.

Також повідомлялося, що в Курській області ЗС РФ намагаються взяти село, яке вже кілька разів "звільняли". Бійці ЗСУ кажуть, що ворог зумів просунутися і тепер намагається закріпитися біля села Любимівка.