РФ перебросила на Курское направление около 50 тысяч своих военных, — Сырский

По словам главнокомандующего ВСУ, таким образом оккупанты ослабили свои группировки на других участках фронта в Украине. Речь идет о Запорожском, Херсонском и Краматорском направлениях.

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Командование РФ перебросило в Курскую область около 50 тысяч своих военных. Об этом в документальном фильме, который транслировал телемарафон 10 октября, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, россияне перебросили силы с других направлений.

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"Мы знаем, что на Курское направление переброшено около 50 тысяч из других направлений, где враг вел наступательные действия", – рассказал Сырский.

Главком также отметил, что таким образом ВС РФ ослабили свои группировки по другим направлениям в Украине, в частности на Запорожском, Херсонском и Краматорском.

"Это, конечно, облегчило нам условия ведения оборонной операции", – подчеркнул Сырский.

Напомним, в середине сентября Сырский анонсировал изменения в подготовке мобилизованных. Главнокомандующий ВСУ рассказал, что проект начнут в ближайшие пару месяцев. Также командование размышляет над созданием Школы инструкторов.

Также сообщалось, что в Курской области ВС РФ пытаются взять село, которое уже несколько раз "освобождали". Бойцы ВСУ говорят, что враг сумел продвинуться и теперь пытается закрепиться возле села Любимовка.