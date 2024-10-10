ВС РФ пошли в наступление в Курской области: пытаются взять село, которое уже несколько раз "освобождали"

Бойцы ВСУ говорят, что враг сумел продвинуться и теперь пытается закрепиться возле села Любимовка.

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Россияне вновь пытаются отбить населенный пункт Любимовка в Курской области. Ранее росСМИ уже несколько раз сообщали, что это село отбито. Теперь бойцы ВСУ говорят, что они "идут большими силами". Об этом пишет лейтенант Вооруженных Сил Украины с псевдонимом "Алекс".

"П***ы полезли в КуНР, штурмуют н.п. Любимовка (о "взятии" которого заявляли уже неоднократно) идут большими силами, около 30 единиц техники", — написал лейтенант ВСУ.

По его словам, было уничтожено 15 единиц техники, которыми россияне пошли в наступление, однако враг сумел продвинуться и пытается закрепиться. Сейчас продолжаются бои.

Эту информацию подтверждает Станислав Бунятов с псевдо "Осман", который говорит, что россияне "нагнали" тяжелой техники. Но рассказал интересную историю о том, как в ВС РФ воевали 9 октября, когда началось наступление. По его словам, российские солдаты шли пешком и "тащили" на себе все: от вещей до ящиков с боекомплектом. ВСУ накрыли их из артиллерии, FPV дронов и минометов, после чего они начали убегать, оставляя своих убитых и раненых.

Раненых, судя по всему, подобрали украинские бойцы и поинтересовались, почему они шли на штурм пешком. Ответ был интересным.

Операция в Курской области Фото: Скриншот

"И здесь вопрос: "Где техника?", а техника есть, просто чтобы их командира не обвиняли в бездействии, он делает статистику потерь во время штурмовых действий, а технику не теряет, потому что "хорошо планирует работу", так и растут "Герои России", — резюмировал Бунятов.

Напомним, 10 октября издание Bloomberg со ссылкой на официальных лиц США, которые общались с журналистами на условиях анонимности, писало, что Украина сможет удерживать российскую территорию в Курской области еще в течение нескольких месяцев. Издание отмечает, что российские войска сосредоточились на наступлении на востоке Украины, поэтому ВС РФ ограниченно атакуют в Курской области. По этой причине Украина до сих пор не столкнулась с серьезными проблемами с поставками грузов в район Курска.