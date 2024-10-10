ЗС РФ пішли в наступ у Курській області: намагаються взяти село, яке вже кілька разів "звільняли"

Бійці ЗСУ кажуть, що ворог зумів просунутись та тепер намагається закріпитись біля села Любимівка.

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Росіяни знов намагаються відбити населений пункт Любимівка у Курській області. Раніше росЗМІ вже кілька разів повідомляли, що це село відбито. Тепер бійці ЗСУ кажуть, що вони "йдуть великими силами". Про це пише лейтенант Збройних сил України із псевдо "Алекс".

"П***и полізли в КуНР, штурмують н.п. Любимівка (про "взяття" якого заявляли вже неодноразово) йдуть великими силами, близько 30 одиниць техніки", — написав лейтенант ЗСУ.

За його словами, було знищено 15 одиниць техніки, якими росіяни пішли в наступ, проте ворог зумів просунутись та намагається закріпитись. Нині тривають бої.

Цю інформацію підтверджує Станіслав Бунятов із псевдо "Осман", який каже, що росіяни "нагнали" важкої техніки. Але розповів цікаву історію про те, як у ЗС РФ воювали 9 жовтня, коли наступ почався. За його словами, російські солдати йшли пішки і "тягли" на собі все: від речей до ящиків із боєкомплектом. ЗСУ накрили їх із артилерії, FPV-дронів та мінометів, після чого вони почали тікати, залишаючи своїх вбитих та поранених.

Поранених, з огляду на все, підібрали українські бійці і поцікавились, чому вони йшли на штурм пішки. Відповідь була цікавою.

Операція в Курській області Фото: Скриншот

"І тут питання: "Де техніка?", а техніка є, просто щоб їх командира не звинувачували в бездіяльності, він робить статистику втрат під час штурмових дій, а техніку не втрачає, бо "гарно планує роботу", так і ростуть "Герої Росії", — резюмував Бунятов.

Нагадаємо, 10 жовтня видання Bloomberg з посиланням на офіційних осіб США, які спілкувались з журналістами на умовах анонімності, писало, що Україна зможе утримувати російську територію у Курській області ще протягом кількох місяців. Видання зазначає, що російські війська зосередилися на наступі на сході України, тому ЗС РФ обмежено атакують в Курській області. З цієї причини Україна досі не зіткнулася із серйозними проблемами з постачанням вантажів у район Курська.