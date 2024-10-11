"Ужасный день": ВС РФ продавили левый фланг Курской группировки ВСУ, — DeepState (карта)

По словам аналитиков, враг сейчас пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь. Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее.

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Российские войска продавили левый фланг Курской группировки ВСУ. Об этом сообщили аналитики группы DeepState 10 октября.

В материале говорится, что для украинских сил был "крайне ужасный день" в районе Новоивановки. Там вступить в бой пришлось даже артиллеристам и операторам БПЛА.

"Враг за последнее время стащил немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и добились тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня", — заявили аналитики.

Ситуация в Курской области Фото: DeepState

В отчете говорится, что враг сейчас пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Путь. Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее.

Аналитики отметили, что 10 октября в сети появилась информация о подготовке нового армейского корпуса ВСУ. Однако эксперты не понимают, зачем это нужно.

"В то же время о формировании тактических соединений в виде дивизий, о которых уже не раз говорили, военные, речи не идет", — сказано в отчете.

В DeepState отметили, что Курская группировка украинских войск — это большой "винегрет" с соответствующим взаимодействием.

"Мы на пороге очередной передряги из-за повторения ошибок. Очень надеемся, что окружения удастся избежать. Курская операция — это действительно большой стратегический успех Сил Обороны, но любую победу нужно удерживать", — отметили аналитики.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что командование РФ перебросило в Курскую область около 50 тысяч своих военных. По его словам, таким образом оккупанты ослабили свои группировки на других участках фронта в Украине. Речь идет о Запорожском, Херсонском и Краматорском направлениях.