Збройні сили України контролюють 40-50% Торецька, — військова адміністрація (карти)

Учора не зафіксовано жодного просування росіян у Торецьку, зазначив голова МВА Василь Чинчик. Проте окупант докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше повністю захопити місто.

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Майже 40-50% території міста Торецьк Донецької області контролюють Сили оборони, а решта території вже окупована росіянами. Про це під час телемарафону заявив начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик.

Він зазначив, що попри спроби російських сил захопити місто повністю, ЗСУ утримують позиції в місті й окупантам не вдалося просунутися за останню добу.

"На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення жодної позиції і ні одного будинку, що житлової забудови, що об'єкта критичної інфраструктури на території громади", — підкреслив голова Торецької МВА.

Утім, агресор докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше повністю захопити місто.

"Орієнтовно в районі 40-50% міста, можна сказати, знаходиться під контролем ЗСУ. Інша територія — ворогом захоплена", — розповів він, додавши, що сили спротиву дають гідну відсіч окупантам, утримуючи позиції.

Чинчик також наголосив, що евакуація цивільних із міста продовжується, хоча й з досить значними труднощами. Наразі безпекова ситуація у Торецьку дозволяє проводити її лише "в певні проміжки", під час "затишшя".

У місті залишилося, за його словами, близько 1 150 осіб. Учора вдалося вивезти з території громади 7 людей, троє з яких евакуювали за поліції, а ще 4 — за сприяння військовослужбовців.

Інформація від Генштабу

Ситуація у Торецьку Фото: deepstatemap.live

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, минулої доби на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак. Зусилля зосереджував у районах Торецька та Щербинівки. Загалом вчора на фронті було зафіксовано 169 бойових зіткнень.

Нагадаємо, 10 жовтня голова МВА Торецька розповідав, що місто потерпає від постійних обстрілів ЗС РФ. Ворог намагається завдати максимальної шкоди не лише критичній інфраструктурі, але й житловій забудові.

Також Фокус писав, що російські окупанти біля Торецька активно використовують бомбомети РБУ-6000 "Смерч-2".