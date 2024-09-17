Неизвестно, что дальше: Залужный выступал против прорыва в Курскую область, — Politico

Украинское командование якобы не имеет планов развития наступления в Курской области РФ, написали журналисты. Ситуация похожа на "азартную игру" и поэтому с ней не соглашались командиры.

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Минимум двое украинских высокопоставленных военных не соглашались с планом прорыва в Курскую область, идея которого впервые появилась в начале 2024 года. В частности, план не поддержал тогдашний главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный. О том, почему генерал сомневался в новом украинском наступлении, рассказало издание Politico.

Журналисты пообщались с двумя анонимными собеседниками из украинской армии и узнали детали обсуждения и подготовки прорыва на российскую территорию. Как выяснилось, идея наступления на Курскую область принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Валерий Залужный не соглашался с идеей, для воплощения которой следовало привлечь четыре элитные штурмовые бригады. Основное возражение заключалось в том, что было не ясно, как будет развиваться наступление, когда украинцы займут кусок территории РФ. Согласно данным Politico, генералу не видел дальнейшего направления боев — то есть не было "четкого второго шага".

"Будет плацдарм, то что? Четкого ответа от Зеленского он так и не получил. Он чувствовал, что это азартная игра", — написали журналисты.

В статье упоминается позиция еще одного украинского военного, который протестовал против прорыва. Речь идет о тогдашнем командире 80 ОДШБр Эмиле Ишкулове: его сняли с должности, поскольку он назвал действия ВСУ "нереалистичной задачей".

Тем временем журналисты напомнили о сложной ситуации на Покровском направлении, где ВС РФ продвигаются и угрожают захватить важный логистический узел. Неназванные источники Politico заявили, что под давлением потерь украинское командование якобы вынуждено перебрасывать подразделения из Курска на Донбасс.

Президент Зеленский, Генштаб ВСУ и экс-командующий Залужный, который стал послом Украины в Великобритании, пока не комментировали публикацию западного издания.

Прорыв в Курскую область 17 сентября

Отметим, согласно последним заявлениям командующего ВСУ Александра Сырского, которые прозвучали 5 сентября, Украина контролирует 1 300 кв. км российской территории и 100 населенных пунктов. Кроме того, в середине сентября украинские военные сообщили о еще одной точке удара в Курскую область, расположенной в 14 км к северо-западу от края первого прорыва (по прямой). 16 сентября военный аналитик Сергей Згурец пояснил, что украинское наступление под Курском перешло во вторую фазу. По его словам, ВСУ, во-первых, пытаются продвинуться в сторону города Рыльск, давая отпор подразделениям ВС РФ, которые давят со стороны села Снагость. Во-вторых, новое направление прорыва дает возможность разрезать плацдарм врага по реке Сейм и взять его под полный контроль.

Напоминаем, 17 сентября военный эксперт Алексей Мусиенко объяснил, какие планы могут иметь ВСУ в Курской области. Накануне, 16 сентября, издание The Financial Times сравнило прорыв под Курском с прорывом в Крынки и описало возможную будущую тактику Кремля.