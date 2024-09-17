Паниковали и бежали: ВСУ неожиданно контратаковали десант РФ в Курской области (видео)

Артиллеристы и аэроразведчики 22 бригады не дали ни единого шанса десантникам ВС РФ, которые пытались занять лесопосадку в Курской области. Ливень снарядов остановил БМП и россиян, которые рассеялись по полю.

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Российские военные пытались закрепиться в лесопосадке в Курской области, надеясь, что украинских военных там нет. Они попытались высадить десант из БМП, но тут же оказались под ударами артиллерии ВСУ. О деталях неудачного десантирования ВС РФ бойцы 22 отдельной механизированной бригады (22 ОМБр) ВСУ написали на странице Facebook.

Видео 22 ОМБр появилось в сети днем 17 сентября. Бойцы с помощью разведывательных дронов зафиксировали неудачную атаку ВС РФ на неуказанном участке фронта в Курской области. Как выяснилось, россияне загрузились в БМП и попытались высадиться в лесопосадке на краю поля: им казалось, что украинцы далеко. За 10 м метров от лесопосадки из машины успело выпрыгнуть около трех-пяти солдат, когда по ним начали внезапно бить украинские пушки. Видим, как БМП рванула назад, давя десантников, которые оказались позади и попали под колеса. После этого аэроразведывательный БПЛА показал панораму поля, покрытого дымом от ударов орудий ВСУ. Также в кадр попали военные ВС РФ, которые растерянно прятались посреди поля.

"Аэроразведка и артиллеристы 22 ОМБр не дали врагу никаких шансов. Удачная работа наших воинов!" — подытожили бойцы.

Когда именно состоялся бой и на каком отрезке фронта в Курской области, в 22 ОМБР не уточнили.

Порыв в Курской области — детали по состоянию на 17 сентября

Отметим, 13 сентября украинские военные из подразделения Khorne Group 116 ОМБр показали кадры новой точки прорыва ВСУ в Курской области. Направление удара — село Веселое, расположенное в 5 км от границы и в 6 км от села Глушково на берегу Сейма. На видео с места событий видим несколько украинских бронемашин, которые между полями и деревьями по сельской дороге рвутся вглубь российской территории. Бойцы объяснили, что под угрозой окружения оказались около 1 тыс. российских срочников, которые пополнят обменный фонд.

Между тем военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, какими могут быть дальнейшие действия ВСУ в Курской области. Одна из возможных целей нового прорыва у Веселого — разделение российского плацдарма в Глушковском районе и взятие его под полный контроль.

Напоминаем, 17 сентября издание Politico написало, будто Валерий Залужный, находясь на посту главнокомандующего ВСУ, не соглашался на прорыв в Курской области. Накануне, 16 сентября, аналитик The Financial Times описали, какой может быть возможная тактика командования ВС РФ для обезвреживания украинских сил на российской территории.