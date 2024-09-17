В рядах ВС РФ вырос показатель заболеваемости ВИЧ: в МО боятся огласки, — росСМИ (инфографика)

Врачи из структур Минобороны России признают проблему, но боятся о ней говорить, чтобы их не признали "иноагентами", пишут местные журналисты.

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Количество регистрируемых случаев ВИЧ-инфицирования среди военнослужащих ВС РФ в четвертом квартале 2023 года выросло на 20% по сравнению с довоенными показателями, пик роста случаев был зарегистрирован после мобилизации. Об этом пишет "Верстка" со ссылкой на данные "Военно-медицинского журнала".

Отмечается, что практически все военные с диагнозом ВИЧ — контрактники. Количество зарегистрированных случаев ВИЧ среди российских военнослужащих начало резко расти после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Рост ВИЧ в ВС РФ:

с I квартала до осени 2022 года — 5%,

к концу 2022 года — 13%,

в начале 2023 года был зарегистрирован пик роста регистрируемых случаев заболевания — более чем на 40%.

После этого рост замедлился, но по сравнению с довоенными показателями количество заболевших все еще остается высоким. В конце 2023 года среди военнослужащих ВИЧ выявляли примерно на 20% чаще, чем до войны.

"Прослеживается выраженная связь роста регистрации ВИЧ-инфекции среди военнослужащих с началом "СВО" и проведением мероприятий по доукомплектованию войск (сил) личным составом", — пишут специалисты.

Выявление ВИЧ в ВС РФ среди личного состава:

Контрактники (99,8% от общего количества военнослужащих);

почти все из них — солдаты и матросы (93,5%);

остальные — офицеры (4,4%);

прапорщики и мичманы (1,8%);

курсанты (0,1%).

Как пишет издание, контрактники предоставляли фиктивные справки об отсутствии ВИЧ-инфекции, хотя знали о своем диагнозе.

Авторы исследования отмечают, что реальная заболеваемость ВИЧ среди военных может быть значительно выше. Они отмечают, что по итогам 2022-2023 годов "обстановка по ВИЧ-инфекции в Вооруженных Силах РФ ухудшилась и характеризуется как неустойчивая". Основной причиной этого стало то, что в армию попали люди, которые не прошли обследование на ВИЧ, когда их отбирали на службу по контракту, хотя это противоречит правилам.

Эпидемиологи объясняют, что российские военные могли массово заразиться ВИЧ и после попадания на фронт из-за нарушения правил асептики при оказании медицинской помощи. Например, это могло произойти при многократном использовании одного шприца.

"И это не что-то из ряда фантастики. Шприцы имеют свойство очень быстро заканчиваться, особенно на войне", — пояснил эпидемиолог — собеседник издания "Верстка".

Подведомственных Минобороны врачей волнуют и другие вещи: в исследовании отмечается, что с учетом высокой социальной значимости ВИЧ "возможны репутационные потери для Минобороны России в случае распространения соответствующей информации силами некоммерческих организаций и (или) иноагентов".

Напомним, что артиллеристы и аэроразведчики 22 бригады разнесли десантников ВС РФ, которые пытались занять лесопосадку в Курской области. Ливень снарядов остановил БМП и россиян, которые рассеялись по полю.