Пригодилась вакцина от COVID-19: Moderna заявляет об успехах в тестировании прививки от рака кожи

Moderna и Merck впервые использовали технологию матричной РНК для создания персонализированных вакцин.

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Технология мРНК показала свою эффективность при разработке вакцин против COVID-19. После такого успеха ученые предположили, что эта технология может быть столь же эффективной в борьбе с другими вирусами, а также заболеваниями, например, раком, пишет GMA News Online.

Фармакологические компании Moderna и Merck использовали данную технологию для создания персонализированных вакцин для больных раком кожи. И, похоже, она показывает положительные результаты.

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В предварительном исследовании приняли участие 150 человек. Все они прошли операцию по удалению меланомы хирургическим путем, а затем получили до 9 доз экспериментальной вакцины в комплексе с препаратом для лечения рака кожи. Результаты исследования показывают, что риск смерти или рецидива снизился на 44% в сравнении с пациентами, которые получили лишь иммунотерапевтический препарат.

По словам генерального директора Moderna Стефана Банселя, сегодняшние результаты являются очень обнадеживающими и дает надежду на прорыв в лечении рака кожи. Исследование показывает, что мРНК, которая изменила ход пандемии коронавируса, также является эффективной и для лечения меланомы.

Отметим, что результаты исследования еще не прошли лицензирование, а потому Moderna и Merck (MSD), опубликуют более полный отчет лишь через некоторое время. Планируется, что уже в 2023 году компании запустят испытание третьей фазы, в котором примут участие большее количество реципиентов.

Ученые отмечают, что новая вакцина против меланомы направлена на то, чтобы задействовать иммунную систему — то есть пациент сможет сам генерировать индивидуальный противоопухолевый ответ, специфический для его опухолевой мутации.

Сегодня меланома является наихудшей формой рака кожи. Только в 2020 году этот тип рака кожи был диагностирован у 325 тысяч человек. Предварительные оценки показывают, что уже в нынешнем году от меланомы умрут около 8 тысяч человек.

Ранее Фокус писал о том, что за последние 30 лет смертность от рака кожи удвоилась.