Стала у пригоді вакцина від COVID-19: Moderna заявляє про успіхи в тестуванні щеплення від раку шкіри

Moderna та Merck вперше використали технологію матричної РНК для створення персоналізованих вакцин.

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Технологія мРНК показала свою ефективність розробки вакцин проти COVID-19. Після такого успіху вчені припустили, що ця технологія може бути такою ж ефективною у боротьбі з іншими вірусами, а також захворюваннями, наприклад раком, пише GMA News Online.

Фармакологічні компанії Moderna та Merck використовували цю технологію для створення персоналізованих вакцин для хворих на рак шкіри. І схоже, вона показує позитивні результати.

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У попередньому дослідженні взяли участь 150 людей. Всі вони пройшли операцію видалення меланоми хірургічним шляхом, а потім отримали до 9 доз експериментальної вакцини в комплексі з препаратом для лікування раку шкіри. Результати дослідження показують, що ризик смерті чи рецидиву знизився на 44% порівняно з пацієнтами, які отримали лише імунотерапевтичний препарат.

За словами генерального директора Moderna Стефана Банселя, сьогоднішні результати є дуже обнадійливими та дають надію на прорив у лікуванні раку шкіри. Дослідження показує, що мРНК, яка змінила перебіг пандемії коронавірусу, також є ефективною для лікування меланоми.

Зазначимо, що результати дослідження ще не пройшли ліцензування, а тому Moderna та Merck (MSD) опублікують більш повний звіт лише через деякий час. Планується, що вже у 2023 році компанії запустять випробування третьої фази, у якому візьме участь більша кількість реципієнтів.

Вчені зазначають, що нова вакцина проти меланоми спрямована на те, щоб задіяти імунну систему — тобто пацієнт зможе сам генерувати індивідуальну протипухлинну відповідь, специфічну для пухлинної мутації.

Сьогодні меланома є найгіршою формою раку шкіри. Лише у 2020 році цей тип раку шкіри був діагностований у 325 тисяч людей. Попередні оцінки свідчать, що вже цього року від меланоми помруть близько 8 тисяч людей.

Раніше Фокус писав про те, що за останні 30 років смертність від раку шкіри подвоїлася.