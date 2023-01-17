Чи можуть віруси прискорити старіння людини: вчені дали свою відповідь

Війна між нашою імунною системою та мікробами триває протягом усього нашого життя, але без нашої допомоги їй не перемогти.

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Коли в 1960-х роках у США почали вакцинувати від вірусу кору, діти, на щастя, перестали хворіти на це захворювання. Але це було не єдиним бонусом. Несподівано за статистикою виявили, що в дітей різко впав ризик смерті від інших інфекційних захворювань, пише Gizmodo. Те саме сталося і в європейських країнах, які приєдналися до загальної вакцинації. Але як вакцина може захистити від інфекцій, проти яких вона навіть не орієнтована?

Як і всі інші мікроби, які заражають нас, вірус кору не дуже любить нашу імунну систему. Клітини імунної системи постійно виглядають загарбників і вступають у бій, якщо виявлять непроханого гостя. Віруси пручаються, ховаючись, намагаючись обдурити імунну систему, а іноді й контратакуючи. Ця війна між нашою імунною системою та різними мікробами триває протягом усього нашого життя. Це відбувається всередині вас зараз.

Патогени розробили різну зброю проти імунної системи, але вірус кору знайшов особливо ефективну. Він викликає стан, який ми звикли називати "втратою імунної пам'яті". Зазвичай певні клітини імунної системи зберігають пам'ять попередніх противників. Це розумно, тому що скорочує час, необхідний імунній системі, щоб зреагувати, якщо вона знову зіткнеться з тим самим ворогом. Тоді вже буде перевірений бойовий план, який буде готовий до розгортання, щоб позбавити інфекцію шансу закріпитися. Ця імунна "пам'ять" є причиною того, що вакцини можуть захистити від розвитку хвороби, а також причиною того, що такі захворювання, як вітряна віспа, виникають найчастіше лише один раз у житті.

Однак, коли вірус кору викликає "втрату пам'яті" в нашій імунній системі, вся ця цінна інформація втрачається. Це приносить користь самому вірусу кору, але також є благом для всіх видів інших бактерій і вірусів. Несподівано цим патогенам набагато легше заразити нас. Так зараження вірусом кору також привертає вас до всіх видів інших інфекцій. Фактично, за оцінками, вірус кору раніше був причиною половини дитячих смертей від інших інфекцій.

Такі один-два удари досить поширені у світі інфекцій. Прямий хук праворуч від першого зараження, а потім лівий хук від другого, що використовує хаос у своїх інтересах. Із одного боку, цей принцип ілюструє, чому вакцини були (та залишаються) неофіційною королевою медичної науки. Але це також і погані новини, бо є ще багато небезпечних мікробів, проти яких ми ще не маємо вакцин.

Особливо гарним прикладом є ВІЛ, вірус, що викликає СНІД. ВІЛ атакує певні клітини імунної системи, які називаються Т-клітинами. Ви можете думати про Т-клітини як генералів імунної системи, тому що вони відповідають за управління вашими імунними реакціями. Коли ВІЛ атакує Т-клітини, вони зрештою поступаються вірусу. Це означає, що імунна система стає дедалі слабшою і слабшою, і зрештою вона не може впоратися з усіма видами інших мікробів. У результаті ВІЛ-інфіковані стають вразливими до нешкідливих інфекцій. Мікроби, які зазвичай живуть у нас чи в мирному співіснуванні з нами, відчувають можливість і починають безконтрольно рости. Щодо нешкідливого грибка Candida albicans, який живе більш ніж у половини з нас, — він може перетворитися на серйозну інфекцію. Вірус герпесу може перетворитися з відносно нешкідливого на форму раку, що називається саркомою Капоші. Навіть грип може стати смертельним.

Інфекційний тягар ВІЛ лягає важким тягарем на організм, хоча тепер у нас і є препарати проти ВІЛ, які допомагають пацієнтам жити набагато довше, ніж раніше, вони все одно вмирають раніше, ніж неінфіковані люди. Вони також мають підвищений ризик від раку до серцево-судинних захворювань. І насправді виходить, що ВІЛ-інфекція сама собою збільшує швидкість біологічного старіння. Біологічно пацієнти з ВІЛ на п'ять-сім років старші за свій фактичний вік, що вимірюється епігенетичним годинником.

У цілому існує безліч вірусів, націлених на людей, включаючи ті, про які ми поки не знаємо. Неважко уявити, що деякі з них сприяють старінню чи хворобам; також неважко припустити, що хвороби, причину яких ми ще не визначили, можуть виявитися спричиненими бактеріями чи вірусами. Але бути параноїдальним іпохондриком теж може бути не дуже розумно, і, безумовно, варто скористатися здоровим глуздом і, звичайно, зробити щеплення.

Раніше Фокус писав, що вакцина від COVID стала в нагоді для отримання щеплення від раку шкіри. Фармакологічні компанії Moderna та Merck використовували цю технологію для створення персоналізованих вакцин для хворих на рак шкіри. І, схоже, вона показує позитивні результати.