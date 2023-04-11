Прогрес у лікуванні ВІЛ. Вчені виявили докази наявності геномів, здатних боротися із хворобою

Результати дослідження дають чітке розуміння того, що вирішення проблеми ВІЛ-інфікованих — зовсім близько.

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Сучасні антиретровірусні препарати можуть успішно пригнічувати ВІЛ, але вони не призвели до повного знищення вірусу. В одному з останніх досліджень вчені з Університету Джона Гопкінса (УДГ) використовували зразки крові людей з ВІЛ, які перебувають на тривалій супресивній терапії, та виявили ознаки наявності моноцитів, у яких міститься стабільна ДНК ВІЛ, здатна інфікувати сусідні клітини, пише SciTechDaily.

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Група вчених виявила нову мішень для знищення ВІЛ-інфекції: стабільні резервуари, які знаходяться в моноцитах. Моноцити – це тип імунних клітин, які з часом перетворюються на макрофаги, здатні знищувати чужорідні елементи, як-от віруси, бактерії та інші клітини, що не належать організму господаря. У нещодавньому дослідженні вчені виявили докази того, що в зразках крові людей з ВІЛ, які проходять тривалу антиретровірусну терапію, містяться моноцити, в яких міститься стабільна ДНК ВІЛ, здатна заражати сусідні клітини. Отримані результати можуть дати новий напрямок зусиллям по вдосконаленню терапії і, в кінцевому підсумку, лікування ВІЛ, на який страждають понад 34 мільйони людей у всьому світі.

Дослідники отримали зразки крові в період з 2018 по 2022 рік від 10 чоловіків з ВІЛ, всі з яких приймали довгострокові стандартні антиретровірусні препарати. У всіх 10 чоловіків було виявлено ДНК ВІЛ у моноцитах-макрофагах, але на рівні в 10 разів нижчому, ніж у CD4+ Т-клітинах, які є загальновизнаним резервуаром ВІЛ. Дослідники також виявили ДНК ВІЛ у CD4+ Т-клітинах і в моноцитах усіх 30 учасників іншого групового дослідження та змогли виділити ВІЛ, вироблений інфікованими моноцитами, у половини учасників дослідження.

"Ми не знаємо, наскільки важливими є ці моноцити та макрофаги для знищення ВІЛ, але наші результати свідчать про те, що ми маємо продовжувати дослідження, щоб зрозуміти їхню роль у цьому захворюванні", – каже Дженіс Клементс, доктор філософії, професор молекулярної та порівняльної патобіології в Школі медицини УДГ. Ребекка Ваєнхаус, доктор філософії, доцент кафедри молекулярної та порівняльної патобіології того самого університету, додала, що для викорінення ВІЛ необхідно знайти біомаркери клітин, у яких присутній геном ВІЛ, та знищити ці клітини.

Дослідники планують продовжити вивчення ролі моноцитів та макрофагів у циркулюючій крові як резервуарів ВІЛ, а також точно визначити підмножину моноцитів, у яких виявлено ДНК ВІЛ, та джерело цих інфікованих клітин. Ці результати свідчать про те, що моноцити можуть бути стабільним резервуаром ВІЛ, що є важливим відкриттям для досліджень у сфері лікування ВІЛ.

Раніше Фокус писав про те, що експериментальна вакцина від ВІЛ провалилася на останньому етапі тестування. Вчені дійшли висновку, що вакцина є безпечною, проте, на жаль, неефективною.