За крок до прориву. Експериментальна вакцина проти ВІЛ зазнала невдачі на останньому етапі

Десятирічні пошуки вакцини проти ВІЛ не отримали успіху — останній кандидат не показав результатів у пізніх клінічних випробуваннях.

Related video

Міжнародне масштабне дослідження Mosaico розпочалося ще у 2019 році, проте на етапі пізніх клінічних випробувань останній кандидат на роль вакцини проти ВІЛ зазнав невдачі, пише Science Alert.

Загалом у дослідженні взяли участь понад 3900 добровольців із різних країн. Під час дослідження вчені зосередилися на вивченні та випробуванні чотириразової вакцини проти ВІЛ, яка призначається для цисгендерних чоловіків та трансгендерних людей, які мають статеві контакти з цисгендерними чоловіками та/або трансгендерними людьми.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За інформацією Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID), дослідження зупинили минулого тижня. Причиною став огляд результатів дослідження незалежною радою з моніторингу даних та безпеки дослідження — вчені дійшли висновку, що вакцина є безпечною, проте, на жаль, неефективною.

За словами провідної авторки дослідження з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Сюзан Бухбіндер, ця новина стала розчаруванням не лише для вчених, задіяних у цьому дослідженні, але й для всього вченого співтовариства, яке десятиліттями працювало над пошуком вакцини від ВІЛ.

Зазначимо, що над розробкою вакцини проти ВІЛ працювала компанія Janssen, яка є підрозділом компанії Johnson & Johnson з вакцин. Під час дослідження вчені використовували ту саму систему доставки вакцини, яка широко використовувалася для розробки вакцин проти COVID-19.

Десятиліттями вчені працювали над розробкою вакцини проти ВІЛ, проте лише одна вакцина-кандидат показала хоч якусь незначну ефективність у запобіганні інфекції. Дослідження завершили на початку 2000-х, а після дослідники сподівалися покращити результати за допомогою вакцини проти ВІЛ, яка могла б забезпечити широкий захист.

У межах дослідження Mosaico, а також інших досліджень, які проходили паралельно, вчені вивчали вакцини на основі "мозаїчних" імуногенів, простими словами, дослідники використовували фрагменти генетичного матеріалу одразу кількох підтипів ВІЛ. Передбачалося, що врешті-решт ученим вдасться навчити імунну систему розпізнавати широкий спектр штамів інфекції.

Вчені зазначають, що ця стратегія представлялася перспективною у боротьбі з вірусом, який швидко мутує. На перших етапах дослідження, за словами Бухбіндер, робота в цьому напрямку здавалася "важливим кроком" у розв'язанні проблеми, проте надії не мали успіху. Втім, вчені все ще вважають, що отримані результати надзвичайно важливі.

Зазначимо, що спроби розробити вакцину проти ВІЛ все ще продовжуються — зараз тривають роботи над трьома мРНК-вакцинами, які зараз перебувають у фазі I клінічних випробувань. Ця фаза досліджень спрямована на вивчення того, чи є вакцини безпечними та, чи здатні вони стимулювати імунну відповідь.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено новий і небезпечніший штам ВІЛ — рекордсмен зі знищення імунітету.