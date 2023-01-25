За шаг до прорыва. Экспериментальная вакцина против ВИЧ потерпела неудачу на последнем этапе

Десятилетние поиски вакцины против ВИЧ не увенчались успехом — последний кандидат не показал результатов в поздних клинических испытаниях.

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Международное масштабное исследование Mosaico началось еще в 2019 году, однако на этапе поздних клинических испытаний последний кандидат на роль вакцины против ВИЧ потерпел неудачу, пишет Science Alert.

В общей сложности в исследовании приняли участие более 3900 добровольцев из разных стран. В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении и испытании четырехкратной вакцины против ВИЧ, которая предназначается для цисгендерных мужчин и трансгендерных людей, которые имеют половые контакты с цисгендерными мужчинами и/или трансгендерными людьми.

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По информации Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), исследование было остановлено на прошлой неделе. Причиной послужил обзор результатов исследования независимым советом по мониторингу данных и безопасности исследования — ученые пришли к выводу, что вакцина является безопасной, однако, увы, неэффективной.

По словам ведущего автора исследования из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Сьюзан Бухбиндер, эта новость стала разочарованием не только для ученых, которые были задействованы в этом исследовании, но и для всего ученого сообщества, которое десятилетиями трудилось над поиском вакцины от ВИЧ.

Отметим, что над разработкой вакцины против ВИЧ работала компания Janssen, которая является подразделением компании Johnson & Johnson по вакцинам. В ходе исследования ученые использовали ту же систему доставки вакцины, которая широко использовалась в разработке вакцин против COVID-19.

Десятилетиями ученые трудились над разработкой вакцины против ВИЧ, однако лишь одна вакцина-кандидат показала хоть какую-то незначительную эффективность в предотвращении инфекции. Исследование было завершено в начале 2000-х, а после исследователи надеялись улучшить результаты с помощью вакцины против ВИЧ, которая бы могла обеспечить широкую защиту.

В рамках исследования Mosaico, а также других исследований, которые проходили параллельно, ученые изучали вакцины на основе "мозаичных" иммуногенов, простыми словами, исследователи использовали фрагменты генетического материала сразу нескольких подтипов ВИЧ. Предполагалось, что в конце концов ученым удастся обучить иммунную систему распознавать широкий спектр штаммов инфекции.

Ученые отмечают, что данная стратегия представлялась многообещающей в борьбе с вирусом, который быстро мутирует. На первых этапах исследования, по словам Бухбиндер, работа в данном направлении казалась "важным шагом" в решении проблемы, однако надежды не увенчались успехом. Впрочем ученые все еще считают, что полученные результаты чрезвычайно важны.

Отметим, что попытки разработать вакцину против ВИЧ все еще продолжаются — в данный момент продолжаются работы над тремя мРНК-вакцинами, которые в данный момент находятся в фазе I клинических испытаний. Эта фаза исследований направлена на изучение того, являются ли вакцины безопасными и способны ли они стимулировать иммунный ответ.

Ранее Фокус писал о том, что найден новый и более опасный штамм ВИЧ — рекордсмен по уничтожению иммунитета.