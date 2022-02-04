Рекордсмен по уничтожению иммунитета: найден новый и более опасный штамм ВИЧ

Новый штамм ВИЧ приводит к более высокой вирусной нагрузке и вызывает более тяжелое течение болезни.

Ученые из Оксфордского университета, в рамках исследования по изучению мутаций ВИЧ, обнаружили в Нидерландах новый штамм ВИЧ под названием VB. И он еще более опасен, чем предыдущие, сообщает New Atlas.

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У людей с новым вариант ВИЧ, который ученые назвали VB, вирусная нагрузка в 3,5 – 5,5 раз выше, чем у тех, кто болеет более распространенным подтипом ВИЧ – В. Также обнаруженный новый штамм быстрее убивает иммунные клетки, а значит вирус быстрее разрушает иммунную систему и это приводит к более скорому развитию СПИДа.

Новый вариант ВИЧ ученые обнаружили в рамках исследования по изучению мутаций ВИЧ. Его нашли у 92 человек в Нидерландах.

"Если болезнь не лечить, то у тех, кто является носителем штамма VB поздняя стадия ВИЧ настанет уже через 9 месяцев, а не через 36, как у распространенного варианта ВИЧ", — говорит Крис Вайтман из Оксфордского университета.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что новый штамм ВИЧ не совсем новый. Оказалось, что этот вариант возник еще в 1990-х годах и достиг пика распространения в 2008 году в Нидерландах.

"Новый штамм ВИЧ VB циркулирует уже много лет и не оказывает существенного влияния на распространение болезни. С другой стороны, важным открытием было то, что вирусы со временем не становятся менее опасными, а наоборот", — говорит Вайтман.

[ + – ] Изображение, сделанное растровым электронным микроскопом. В центре кадра зараженный T-лимфоцит. Многочисленные светлые круглые выпуклости на его поверхности — места сборки и отпочковывания вирионов вируса иммунодефицита человека Фото: wikipedia

Когда человек заболевает ВИЧ, то его начальная вирусная нагрузка приводит к хронической болезни, которая может длиться годами. Эта начальная нагрузка называется установленной вирусной нагрузкой. Чем она больше, тем быстрее это приведет к развитию СПИДа. И вирус точно не стает менее опасным, говорят ученые.

По словам Вайтмана, его исследование в который раз напоминает, что профилактика болезни – это лучше, чем ее лечение. Например, распространение штамма VB в Нидерландах скорее всего, замедлили с помощью строгих мер инфекционного контроля.

"Лучший способ уменьшить воздействие новых штаммов вируса — это уменьшить их передачу", — говорит Вайтман.

"Вирусы всегда ищут способы выжить и заразить как можно больше людей. Им не нужно, чтобы человек умер быстро и не успел передать вирус дальше. Он мутирует, и его конечная цель стать наиболее опасным и в то же время наиболее передаваемым, то есть должен появиться штамм, который превзойдет все остальные в конечном итоге", — говорит Вайтман.