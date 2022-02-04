Рекордсмен зі знищення імунітету: знайдено новий і більш небезпечний штам ВІЛ

Новий штам ВІЛ призводить до більш високого вірусного навантаження і викликає більш тяжкий перебіг хвороби.

Учені з Оксфордського університету в межах дослідження з вивчення мутацій ВІЛ виявили в Нідерландах новий штам ВІЛ під назвою VB. І він ще небезпечніший, ніж попередні, повідомляє New Atlas.

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У людей з новим варіантом ВІЛ, який вчені назвали VB, вірусне навантаження в 3,5–5,5 разів вище, ніж у тих, хто хворіє на більш поширений підтип ВІЛ — В. Також виявлений новий штам швидше вбиває імунні клітини, а значить вірус швидше руйнує імунну систему і це призводить до швидшого розвитку СНІДу.

Новий варіант ВІЛ вчені виявили у межах дослідження з вивчення мутацій ВІЛ. Його знайшли у 92 людей у Нідерландах.

"Якщо хворобу не лікувати, то в тих, хто є носієм штаму VB, пізня стадія ВІЛ настане вже через 9 місяців, а не через 36, як у поширеного варіанту ВІЛ", — говорить Кріс Вайтман з Оксфордського університету.

У процесі дослідження вчені дійшли висновку, що новий штам ВІЛ не зовсім новий. З'ясувалося, що цей варіант виник ще у 1990-х роках і досяг піку поширення у 2008 році в Нідерландах.

"Новий штам ВІЛ VB циркулює вже багато років і не істотно впливає на поширення хвороби. З іншого боку, важливим відкриттям було те, що віруси з часом не стають менш небезпечними, а навпаки", — говорить Вайтман.

[ + – ] Зображення зроблене растровим електронним мікроскопом. У центрі кадру заражений T-лімфоцит. Численні світлі круглі опуклості на його поверхні — місця збирання і відбрунькування віріонів вірусу імунодефіциту людини Фото: wikipedia

Коли людина захворює на ВІЛ, то її початкове вірусне навантаження призводить до хронічної хвороби, яка може тривати роками. Це початкове навантаження називається встановленим вірусним навантаженням. Чим воно більше, тим швидше це призведе до розвитку СНІДу. І вірус точно не стає менш небезпечним, кажуть вчені.

За словами Вайтмана, його дослідження вкотре нагадує, що профілактика хвороби — це краще за її лікування. Наприклад, поширення штаму VB у Нідерландах, швидше за все, уповільнили за допомогою суворих заходів інфекційного контролю.

"Найкращий спосіб зменшити вплив нових штамів вірусу — це зменшити їхнє передавання", — говорить Вайтман.

"Віруси завжди шукають способи вижити і заразити якнайбільше людей. Їм не потрібно, щоб людина померла швидко і не встигла передати вірус далі. Він мутує, і його кінцева мета стати найбільш небезпечним і в той же час найбільш передаваним, тобто повинен з'явитися штам, який перевершить усі інші зрештою", — говорить Вайтман.