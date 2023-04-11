Прогресс в лечении ВИЧ. Ученые обнаружили доказательства наличия геномов, способных бороться с болезнью

Результаты исследования дают четкое понимание того, что решение проблемы ВИЧ-инфицированных — совсем близко.

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Современные антиретровирусные препараты могут успешно подавлять ВИЧ, но они не привели к полному уничтожению вируса. В одном из последних исследований ученые из Университета Джона Хопкинса (УДХ) использовали образцы крови людей с ВИЧ, находящихся на длительной супрессивной терапии, и обнаружили признаки наличия моноцитов, в которых находится стабильная ДНК ВИЧ, способная инфицировать соседние клетки, пишет SciTechDaily.

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Моноциты – это тип иммунных клеток, которые со временем превращаются в макрофаги, способные уничтожать чужеродные элементы, такие как вирусы, бактерии и другие клетки, не принадлежащие организму хозяина. В недавнем исследовании ученые обнаружили доказательства того, что в образцах крови людей с ВИЧ, проходящих длительную антиретровирусную терапию, содержатся моноциты, в которых находится стабильная ДНК ВИЧ, способная заражать соседние клетки. Полученные результаты могут дать новое направление усилиям по совершенствованию терапии и, в конечном итоге, излечению ВИЧ, которым страдают более 34 миллионов человек во всем мире.

Исследователи получили образцы крови в период с 2018 по 2022 год от 10 мужчин с ВИЧ, все из которых принимали долгосрочные стандартные антиретровирусные препараты. У всех 10 мужчин была обнаружена ДНК ВИЧ в моноцитах-макрофагах, но на уровне в 10 раз ниже, чем в CD4+ Т-клетках, которые являются общепризнанным резервуаром ВИЧ. Исследователи также обнаружили ДНК ВИЧ в CD4+ Т-клетках и в моноцитах всех 30 участников другого группового исследования и смогли выделить ВИЧ, произведенный инфицированными моноцитами, у половины участников исследования.

"Мы не знаем, насколько важны эти моноциты и макрофаги для уничтожения ВИЧ, но наши результаты говорят о том, что мы должны продолжать исследования, чтобы понять их роль в этом заболевании", – говорит Дженис Клементс, доктор философии, профессор молекулярной и сравнительной патобиологии в Школе медицины УДХ. Ребекка Веенхаус, доктор философии, доцент кафедры молекулярной и сравнительной патобиологии того же университета, добавила, что для искоренения ВИЧ необходимо найти биомаркеры клеток, в которых присутствует геном ВИЧ, и уничтожить эти клетки.

Исследователи планируют продолжить изучение роли моноцитов и макрофагов в циркулирующей крови как резервуаров ВИЧ, а также точно определить подмножество моноцитов, в которых обнаружена ДНК ВИЧ, и источник этих инфицированных клеток. Эти результаты свидетельствуют о том, что моноциты могут быть стабильным резервуаром ВИЧ, что является важным открытием для исследований в области лечения ВИЧ.

Ранее Фокус писал о том, что эксперементальная вакцина от ВИЧ провалилась на последнем этапе тестирования. Ученые пришли к выводу, что вакцина является безопасной, однако, увы, неэффективной.