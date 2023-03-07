Держи друзей близко. Ученые обнаружили, что близкие приятели хранят "ключ" к долголетию

Результаты исследования свидетельствуют о том, что именно близкие люди способны более чем вдвое снизить риск смерти.

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Множество пословиц, как бы намекали нам, что друзья крайне важны не только для нашей социальной жизни, но и физического и психологического здоровья. Теперь же исследователи наконец-то нашли тому научное подтверждение, пишет The Telegraph.

Новое исследование ученых из Западно-китайской больницы при Сычуаньском университете доказали, что регулярное общение с друзьями, особенно в позднем возрасте, может помочь увеличить продолжительность нашей жизни.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что для людей в возрасте 80 лет ежедневное общение с друзьями более чем вдвое снижает риск смерти в следующие пять лет в сравнении с теми, кто не поддерживал связь с приятелями.

Например, ученые обнаружили, что каждый 5-й из тех, кто избегал социальных контактов, умер в течение следующих 5 лет. В то же время среди тех, кто вел активную повседневную социальную жизнь, скончался лишь 1 из 14 человек. Любопытно, что даже те, кто лишь изредка проводил время с друзьями, снижали риск смерти до 1 из 11, в то время как те, кто поддерживали связь один раз в неделю — снижали риск до 1 из 13.

Ученые отмечают, что они обнаружили эту связь между общением с друзьями и возможностью жить дольше, однако до сих пор не совсем понимают, как это работает. В то же время исследователи предполагают, что большое количество друзей, вероятно, может способствовать более здоровому образу жизни, а также высокой физической активности и снижению стресса. Любопытно, что эта обнаруженная связь сохранялась даже при учете ряда других факторов, например, здоровье или достаток, которые могли бы мешать людям покидать свои дома.

Более ранние исследования свидетельствуют о том, что люди старше 75 лет часто ведут весьма закрытый образ жизни и редко поддерживают отношения с друзьями, приятелями или даже соседями. Однако теперь ученые полагают, что это негативно влияет на продолжительность нашей жизни.

Предыдущие исследования также свидетельствуют о том, что одиночество не является простым эмоциональным состоянием ума, а на самом деле способно запустить ряд генетических изменений, которые способны привести к развитию болезней или ранней смерти.

Отметим, что в новом исследовании ученые использовали данные реципиентов, зачисленных в китайское продольное исследование продолжительности здоровой жизни, которое стартовало в 1998 году и продолжается до сих пор.

Ученые отмечают, что результаты свидетельствуют о том, что ежедневное общение с друзьями на самом деле оказывает гораздо большее влияние, чем еженедельные или случайные встречи с друзьями, а потому нам следовало бы пересмотреть свое отношение к социальной жизни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, сколько нужно времени, чтобы стать настоящими друзьями.