У Росії знали, що українська розвідка збирає дані про "вагнерівців", — глава ТСК (відео)

За словами Мар'яни Безуглої, затримати найманців могли після витоку інформації, а спецслужби РФ почали дезінформаційну операцію проти України.

Спецслужби Російської Федерації могли простежити ряд заходів української розвідки і спецслужб проти ПВК "Вагнер", заявила голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка розслідує кейс "вагнерівців", Мар'яна Безугла під час брифінгу 20 вересня.

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Крім того, за її словами, російські спецслужби дозволили вивезти 33 найманців зі своєї території до Білорусі.

Безугла повідомляє, що підготовка документів, необхідних для екстрадиції, стартувала після того, як бойовики "Вагнера" були затримані білоруськими силовиками.

За попередніми даними комісії, після затримання російських найманців, спецслужби Російської Федерації почали дезінформаційну спецоперацію щодо Києва.

За словами Безуглої, ТСК буде рекомендувати правоохоронцям зайнятися аналізом наявної інформації про дезінформаційну діяльність РФ.

Мар'яна Безугла поінформувала також, що Комісія вивчає можливість того, чи було затримання "вагнерівців" наслідком можливого витоку інформації, неправильного планування, дій білоруських чи російських спецслужб, або ж це була комбінація вищезгаданих факторів.

Комісії вдалося підтвердити факт того, що з 2014 року українські спецслужби і розвідка документували участь військових РФ, а також найманців з цієї країни у військових діях проти України.

"Таке документування включало в себе різні елементи оперативної гри. Російські спецслужби могли відстежити частину заходів спецслужб і розвідки України і почати свою контргру", — заявила Безугла.

[ + – ] Брифінг Мар'яни Безуглої

Що відомо про справу "вагнерівців"

10 вересня Мар'яна Безугла повідомила, що ще під час документування бойовиків українською стороною "вагнерівці" контактували з ФСБ і ситуація "давно контролювалася Росією".

Також керівник ТСК запевнила, що спецоперація з посадки літака з "вагнерівцями" в Києві не планувалася, а саме "спецзахід" СБУ почала в липні 2020 року.

Група бійців ПВК "Вагнера" була затримана під Мінськом 29 липня 2020 року.

Пізніше бойовиків передали російським спецслужбам.

У серпні 2020-го року ряд журналістів почав поширювати інформацію про те, що Київ збирався провернути спецоперацію із захоплення "вагнерівців", посадивши літак з ними в Києві, проте план зірвався з вини голови Офісу президента Андрія Єрмака.

У відповідь на це президент Володимир Зеленський і представники його команди заявили, що подібна спецоперація не планувалася.

У свою чергу, президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що пропонував вирішити це питання на персональній зустрічі генпрокурорів Києва, Мінська та Москви.