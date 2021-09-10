Спецслужби РФ знали про план України з ПВК "Вагнера" ще на стадії збору інформації, — глава ТСК

Мар'яна Безугла заявила, що ще під час документування бойовиків українською стороною "вагнерівці" контактували з ФСБ і ситуація "давно контролювалася Росією".

Російські спецслужби і, зокрема, Федеральна служба безпеки (ФСБ), знали про спеціальний захід української військової розвідки й СБУ із затримання бойовиків приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" ще на стадії його планування. Про це заявила голова тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка розслідує кейс "вагнерівців", Мар'яна Безугла під час брифінгу 10 вересня.

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"Хочу зробити акцент, що в липні 2020-го, на етапі планування, ми маємо ситуацію, коли... Як я вже говорила, ще на етапі збору інформації про цих людей [бійців ПВК "Вагнера"] деталі стали відомі Російській Федерації", — сказала Безугла.

[ + – ] Брифінг голови ТСК Безуглої у справі ПВК "Вагнера"

Утім, підкреслила глава ТСК, рішення про зупинення чи скасування спецзаходів щодо "вагнерівців" не ухвалювалося.

"Ситуація ставала неконтрольованою з української сторони. РФ давно контролювала ситуацію. Росіяни дізналися ще на етапі документування. Особи, які беруть участь у ПВК, завжди на зв'язку з російськими спецслужбами. Для того щоб зменшити ризики, і збільшити шанси на успіх план вирішили відтермінувати", — сказала Безугла.

Парламентарій підкреслила, що до плану української сторони із затримання бійців ПВК "Вагнера" є великі питання і зазначила, що він був "авантюрним".

"З'являлися ризики. Тобто на етапі збору інформації починають цікавитися цим питанням люди з ПВК "Вагнера", які прямо контролюються спецслужбами РФ. Не робляться висновки [українською стороною], а робиться ідея активного спеціального заходу. На цьому етапі надходять ті чи інші сигнали, що ситуація вже не контролюється нашою стороною. Але ухвалюється рішення, що необхідно продовжити захід", — розповіла Безугла.

Глава ТСК визнала, що такий результат ініціативи із затримання бойовиків ПВК "Вагнера" — це наслідки недосконалого її планування.

"І це потрібно визнати", — зазначила Безугла.

За її словами, план щодо "вагнерівців" розроблявся українською стороною майже два тижні в липні 2020 року.

Утім, Безугла в процесі брифінгу так і не розповіла яким способом або від кого російські спецслужби отримали інформацію про підготовлюваний в Україні спецзахід щодо бойовиків ПВК "Вагнера".

[ + – ] Брифінг голови ТСК Безуглої у справі ПВК "Вагнера"

Зазначимо, в процесі цього ж брифінгу Безугла розповіла, що не було жодної "спецоперації" щодо "вагнерівців". Українська сторона працювала над "спецзаходами" з цього кейсу. Метою ініціативи, за словами глави ТСК, було "виманити бойовиків з РФ в іншу країну, де їх і заарештували б". Безугла підкреслила, що в Стамбулі їх повинні були затримати місцеві силовики через те, що частина з них воювали в Сирії. Також, за словами нардепки, серед бойовиків могли бути свідки катастрофи малайзійського боїнгу МН-17.

Нагадаємо, група з 33 бойовиків, серед яких були і члени ПВК "Вагнера", була затримана під Мінськом 29 липня 2020 року. Згодом 32 росіяни передали російським спецслужбам. Ще один, громадянин Білорусі, залишився на території країни.

У серпні деякі блогери і журналісти почали поширювати інформацію про те, що українська сторона спільно з іноземними спецслужбами готувала спецоперацію з посадки літака з "вагнерівцями" в Києві з метою їх затримання, проте "план провалився через співробітника Офісу президента, який "злив" інформацію про це в РФ". Пізніше президент Володимир Зеленський з представниками його команди заявляли, що така операція українською стороною не розроблялася.