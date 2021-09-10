Спецслужбы РФ знали о плане Украины по ЧВК "Вагнера" еще на стадии сбора информации, - глава ТСК

Марьяна Безуглая заявила, что еще во время документирования боевиков украинской стороной "вагнеровцы" контактировали с ФСБ и ситуация "давно контролировалась Россией".

Российские спецслужбы и, в частности, Федеральная служба безопасности (ФСБ), знали о специальном мероприятии украинской военной разведки и СБУ по поимке боевиков частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" еще на стадии его планирования. Об этом заявила глава временной следственной комиссии (ВСК, ТСК), которая расследует кейс "вагнеровцев", Марьяна Безуглая во время брифинга 10 сентября.

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"Хочу сделать акцент, что в июле 2020-го, на этапе планирования, мы имеем ситуацию, когда… Как я уже говорила, еще на этапе сбора информации об этих людях [бойцах ЧВК "Вагнера"] детали стали известны Российской Федерации", — сказала Безуглая.

[ + – ] Брифинг главы ТСК Безуглой по делу ЧВК "Вагнера"

Впрочем, подчеркнула глава ТСК, решения об остановке или отмене спецмероприятия по "вагнеровцам" не принималось.

"Ситуация становилась неконтролируемой с украинской стороны. РФ давно контролировала ситуацию. Россияне узнали еще на этапе документирования. Лица, участвующие в ЧВК, всегда на связи с российскими спецслужбами. Для того чтобы уменьшить риски, и увеличить шансы на успех план решили отстрочить", — сказала Безуглая.

Парламентарий подчеркнула, что к плану украинской стороны по поимке бойцов ЧВК "Вагнера" есть большие вопросы и отметила, что он являлся "авантюрным".

"Появлялись риски. То есть на этапе сбора информации начинают интересоваться этим вопросам люди с ЧВК "Вагнера", которые прямо контролируются спецслужбами РФ. Не делаются выводы [украинской стороной], а делается идея активного специального мероприятия. На этом этапе поступают те или иные сигналы, что ситуация уже не контролируется нашей стороной. Но принимается решение, что необходимо продолжить мероприятие", — рассказала Безуглая.

Глава ТСК признала, что такой исход инициативы по поимке боевиков ЧВК "Вагнера" — это последствия неидеального ее планирования.

"И это нужно признать", — отметила Безуглая.

По ее словам, план по "вагнеровцам" разрабатывался украинской стороной около двух недель в июле 2020 года.

Впрочем, Безуглая в ходе брифинга так и не рассказала каким образом или от кого российские спецслужбы получили информацию о готовящемся в Украине спецмероприятии по боевикам ЧВК "Вагнера".

[ + – ] Брифинг главы ТСК Безуглой по делу ЧВК "Вагнера"

Отметим, в ходе этого же брифинга Безуглая рассказала, что не было никакой "спецоперации" по "вагнеровцам". Украинская сторона работала над "спецмероприятием" по этому кейсу. Целью инициативы, по словам главы ТСК, было "выманить боевиков из РФ в другую страну, где их и арестовали бы". Безуглая подчеркнула, что в Стамбуле их должны были задержать местные силовики из-за того, что часть из них воевали в Сирии. Также, по словам нардепа, среди боевиков могли быть свидетели катастрофы малайзийского боинга МН-17.

Напомним, группа из 33 боевиков, среди которых были и члены ЧВК "Вагнера", была задержана под Минском 29 июля 2020 года. Впоследствии 32 россиян передали российским спецслужбам. Еще один, гражданин Беларуси, остался на территории страны.

В августе некоторые блогеры и журналисты начали распространять информацию о том, что украинская сторона совместно с иностранными спецслужбами готовила спецоперацию по посадке самолета с "вагнеровцами" в Киеве с целью их задержания, однако "план провалился из-за сотрудника Офиса президента, который "слил" информацию об этом в РФ". Позже президент Владимир Зеленский с представителями его команды заявляли, что такая операция украинской стороной не разрабатывалась.