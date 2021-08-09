"Самі попросили вислати їх в РФ", — Лукашенко про "вагнерівців"

Президент Білорусі стверджує, що пропонував розв'язати це питання на персональній зустрічі генпрокурорів Києва, Мінська та Москви.

У понеділок, 9 серпня, під час пресконференції "Велика розмова з президентом" Лукашенко розповів про "справу вагнерівців", яких влада України вимагала вислати в нашу країну. Трансляція його виступу велася на YouTube.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Мені це горе навіщо на голову? Половина Росії, половина України, і я знову опинився як, вибачте, ідіот", — пояснив Лукашенко.

Лукашенко, говорячи про "справу вагнерівців", назвав свої рішення "мудрими": він доручив Генеральній прокуратурі запросити до Мінська генпрокурорів України і Росії, щоб утрьох вирішити, як вчинити.

"Ніхто не приїхав", — поскаржився Лукашенко.

Тому він відправив свого старшого сина, Віктора, який тоді був помічником президента з нацбезпеки, до слідчого ізолятора, щоб запитати у затриманих, куди вони хочуть відбути.

"Усі захотіли виїхати в Росію, зокрема громадяни України", — заявив Лукашенко.

Як розвивалася "справа вагнерівців"

"Справа вагнерівців" почалася в Білорусі 29 липня 2020 року. Тоді Мінськ припускав, що вони повинні були готувати заворушення напередодні президентських виборів 9 серпня. У частини затриманих були українські паспорти. Також поширилася інформація, що частина затриманих воювала на Донбасі.

6 серпня минулого року повідомлялося, що білоруські правоохоронці вирішуватимуть, чи видавати їх нашій країні, коли отримають від неї запити про екстрадицію. Про це сказав генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк під час телефонної розмови з генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

Вона підтвердила своєму колезі намір запросити видачу з Білорусі 28 російських найманців, серед яких 9 наших громадян. Такий запит був надісланий 12 серпня.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих у рамках "справи вагнерівців".

Фокус розповідав, як це сталося і хто міг бути причетний до "справи вагнерівців". Зокрема, йшлося про те, що за передавання затриманих Україні виступав міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, проти — син Олександра Лукашенка Віктор, який орієнтується на РФ. Зрештою, переміг останній — він особисто контролював вивезення затриманих автотранспортом із території Білорусі.

Один із бойовиків заявив, що старший син Лукашенка особисто оголосив їм про висилку в РФ.

"Справа вагнерівців" — наслідки для України

Пізніше почала з'являтися інформація, що їх намагалися заманити до нас і заарештувати в рамках операції українських спецслужб. Однак в останній момент операція була зірвана через можливу зраду у вищому керівництві країни. Головним обвинуваченим низка джерел називали главу ОП Андрія Єрмака.

Фокус раніше докладно розповідав про "державну зраду" Єрмака і нібито зірвану спецоперацію.