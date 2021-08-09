"Сами попросили выслать их в РФ", — Лукашенко про "вагнеровцев"

Президент Беларуси утверждает, что предлагал решить этот вопрос на персональной встрече генпрокуроров Киева, Минска и Москвы.

В понедельник, 9 августа, во время пресс-конференции "Большой разговор с президентом" Лукашенко рассказал про "дело вагнеровцев", которых власти Украины требовали выслать в нашу страну. Трансляция его выступления велась на YouTube.

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"Мне это горе зачем на голову? Половина России, половина Украине, и я опять оказался как, извините, идиот", – пояснил Лукашенко.

Лукашенко, говоря про "дело вагнеровцев", назвал свои решения "мудрыми": он поручил генеральной прокуратуре пригласить в Минск генпрокуроров Украины и России, чтобы втроем решить, как поступить.

"Никто не приехал", – посетовал Лукашенко.

Поэтому он отправил своего старшего сына, Виктора, который тогда был помощником президента по нацбезопасности, в следственный изолятор, чтобы спросить у задержанных, куда они хотят убыть.

"Все изъявили желание уехать в Россию, в том числе граждане Украины", – заявил Лукашенко.

Как развивалось "дело вагнеровцев"

"Дело вагнеровцев" началось в Беларуси 29 июля 2020 года. Тогда Минск предполагал, что они должны были готовить беспорядки накануне президентских выборов 9 августа. У части задержанных были украинские паспорта. Также распространилась информация, что часть задержанных воевала на Донбассе.

6 августа прошлого года сообщалось, что белорусские правоохранители будут решать, выдавать ли их нашей стране, когда получат от нее запросы об экстрадиции. Об этом сказал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк во время телефонного разговора с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Она подтвердила своему коллеге намерение запросить выдачу из Беларуси 28 российских наемников, среди которых 9 наших граждан. Такой запрос был направлен 12 августа.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных в рамках "дела вагнеровцев".

Фокус рассказывал, как это произошло и кто мог быть замешан в "деле вагнеровцев". В частности, говорилось, что за передачу задержанных Украине выступал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, против — сын Александра Лукашенко Виктор, который ориентируется на РФ. В конце концов, победил последний — он лично контролировал вывоз задержанных автотранспортом с территории Беларуси.

Один из боевиков заявил, что старший сын Лукашенко лично объявил им о высылке в РФ.

"Дело вагнеровцев" — последствия для Украины

Позже стала появляться информация, что их пытались заманить к нам и арестовать в рамках операции украинских спецслужб. Однако в последний момент операция была сорвана из-за возможного предательства в высшем руководстве страны. Главным обвиняемым ряд источников называл главу ОП Андрея Ермака.

Фокус ранее подробно рассказывал об "госизмене" Ермака и якобы сорванной спецоперации.