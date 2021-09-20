В России знали, что украинская разведка собирает данные о "вагнеровцах", – глава ТСК (видео)

По словам Марьяны Безуглой, задержать наемников могли после утечки информации, а спецслужбы РФ начали дезинформационную операцию против Украины.

Спецслужбы Российской Федерации могли проследить ряд мероприятий украинской разведки и спецслужб против ЧВК "Вагнер", заявила глава временной следственной комиссии (ВСК, ТСК), расследующей кейс "вагнеровцев", Марьяна Безуглая во время брифинга 20 сентября.

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Кроме того, по ее словам, российские спецслужбы позволили вывезти 33 наемников со своей территории в Беларусь.

Безуглая сообщает, что подготовка документов, необходимых для экстрадиции, стартовала после того, как боевики "Вагнера" были задержаны белорусскими силовиками.

По предварительным данным комиссии, после задержания российских наемников, спецслужбы Российской Федерации начали дезинформационную спецоперацию в отношении Киева.

По словам Безуглой, ВСК будет рекомендовать правоохранителям заняться анализом имеющейся информации о дезинформационной деятельности РФ.

Марьяна Безуглая проинформировала также, что Комиссия изучает возможность того, было ли задержание "вагнеровцев" последствием возможной утечки информации, неправильного планирования, действий белорусских или российских спецслужб, либо же это была комбинация вышеназванных факторов.

Комиссии удалось подтвердить факт того, что с 2014 года украинские спецслужбы и разведка документировали участие военных РФ, а также наемников из этой страны в военных действиях против Украины.

"Такое документирование включало в себя разные элементы оперативной игры. Российские спецслужбы могли отследить часть мероприятий спецслужб и разведки Украины и начать свою контригру", — заявила Безуглая.

[ + – ] Брифинг Марьяны Безуглой

Что известно о деле "вагнеровцев"

10 сентября Марьяна Безуглая сообщила, что еще во время документирования боевиков украинской стороной "вагнеровцы" контактировали с ФСБ и ситуация "давно контролировалась Россией".

Также руководитель ТСК заверила, что спецоперация по посадке самолета с "вагнеровцами" в Киеве не планировалась, а само "спецмероприятие" СБУ начала в июле 2020 года.

Группа бойцов ЧВК "Вагнера" была задержана под Минском 29 июля 2020 года.

Позже боевиков передали российским спецслужбам.

В августе 2020-го года ряд журналистов начал распространять информацию о том, что Киев собирался провернуть спецоперацию по захвату "вагнеровцев", посадив самолет с ними в Киеве, однако план сорвался по вине главы Офиса президента Андрея Ермака.

В ответ на это президент Владимир Зеленский и представители его команды заявили, что подобная спецоперация не планировалась.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что предлагал решить этот вопрос на персональной встрече генпрокуроров Киева, Минска и Москвы.