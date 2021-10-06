У Росії розкрили кількість найманців ПВК "Вагнера" в ЦАР

Російські найманці навчають національну армію планувати операції, тактиці й організації логістики.

У Центральноафриканській республіці перебувають 1135 російських найманців ПВК "Вагнера". Про це повідомив гендиректор "Співдружності офіцерів за міжнародну безпеку" Олександр Іванов в інтерв'ю для РІА.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами Іванова, найманці в ЦАР виступають у ролі інструкторів для національної армії. Вони допомагають Збройним силам у плануванні операцій, тактиці й організації логістики.

"Кількість фахівців СОМБ становить 1135 чоловік. У ЦАР інструктори перебуватимуть стільки, скільки буде необхідно уряду та народу ЦАР. Терміни визначені контрактом, який регулярно оновлюється. Уряд націлений на розширення співпраці", — заявив Іванов.

Він також додав, що дії Франції в ЦАР і Малі — це спроба утримати колишні колонії в принизливому положенні.

Відзначимо, що Центроальноафриканська республіка була колонією Франції до 1960 року. Після здобуття незалежності на території країни постійно відбуваються військові дії між різними угрупованнями за владу.

Нагадаємо, 2 жовтня російські найманці "Вагнера" потрапили в засідку. В ході бою місцевим бойовикам вдалося вбити двох найманців, ще двоє отримали поранення.