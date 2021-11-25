Утонул в реке. В Центральноафриканской республике упал вертолет с "вагнеровцами" (видео)

Спасать выживших наемников бросились местные рыбаки, которые посадили их на свои лодки и высадили на сушу.

В городе Банги Центральноафриканской республики упал российский вертолет с наемниками из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Corbeau News Centrafrique.

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Сообщается, что 22 ноября, около 9:00 по местному времени в реку Убанга упал вертолет с вагнеровцами. Два члена экипажа получили ранение, один из них травму головы, а второй повредил ногу. Сам вертолет утонул в воде.

Как стало известно позднее, вертолет оказался в плохом техническом состоянии. Пилот это заметил уже спустя пару минут после полета. Экипаж принял решение направить вертолет в реку, чтобы не попасть в здание. Однако в Генштабе ЦАР утверждают, что причиной аварии стали плохие погодные условия.

Двоих наемников спасли рыбаки, которые посадили "вагнеровцев" на борт и высадили на берег.

В России крушение воздушного судна с наемниками не прокомментировали.

Напомним, в ЦАР находится 1135 российских наемников из ЧВК "Вагнер". Они выступают там в качестве инструкторов для национальной армии, помогая им планировать операции, обучая тактике и организовывая логистику.

Ранее Фокус сообщал, что 2 октября российские наемники "Вагнера" попали в засаду. В ходе боя местным боевикам удалось убить двух наемников, еще двое получили ранение.