Потонув у річці. У Центральноафриканській республіці впав вертоліт із "вагнерівцями" (відео)

Рятувати найманців, котрі вижили, кинулися місцеві рибалки, які посадили їх на свої човни і висадили на сушу.

У місті Бангі Центральноафриканської республіки впав російський гелікоптер із найманцями з ПВК "Вагнер". Про це повідомляє Corbeau News Centrafrique.

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Повідомляється, що 22 листопада приблизно о 09:00 за місцевим часом у річку Убанга впав вертоліт із вагнерівцями. Два члени екіпажу отримали поранення, один із них травмував голову, а другий пошкодив ногу. Сам вертоліт потонув у воді.

Як стало відомо пізніше, гелікоптер опинився в поганому технічному стані. Пілот це помітив уже через кілька хвилин після польоту. Екіпаж ухвалив рішення спрямувати вертоліт у річку, щоб не потрапити до будівлі. Проте у Генштабі ЦАР стверджують, що причиною аварії стали погані погодні умови.

Двох найманців врятували рибалки, які посадили "вагнерівців" на борт і висадили на берег.

У Росії аварію повітряного судна з найманцями не прокоментували.

Нагадаємо, в ЦАР знаходиться 1 135 російських найманців із ПВК "Вагнер". Вони працюють там як інструктори для національної армії, допомагаючи їм планувати операції, навчаючи тактиці й організовуючи логістику.

Раніше Фокус повідомляв, що 2 жовтня російські найманці "Вагнера" потрапили в засідку. У процесі бою місцевим бойовикам вдалося вбити двох найманців, ще двоє отримали поранення.