"Пов'язані агенти": Європарламент поклав відповідальність на РФ за злочини "вагнерівців"

У документі закликають Кремль виконувати 359 статтю КК РФ про заборону найманства. Євросоюз планує запровадити санкції проти групи, а також пов'язаних із ними осіб.

Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка засуджує порушення прав людини ПВК "Вагнера" у Сомалі та Кенії. Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За відповідне рішення проголосував 581 депутат, проти — 40, а утрималися 43 депутати. Повідомляється, що російські найманці пов'язані з Росією. Тому Москва несе відповідальність за фінансування, навчання, управління та оперативне командування ПВК.

Резолюцією зазначається, що "вагнерівців" варто розглядати як довірені організації Російської Федерації. Самі найманці присутні у багатьох конфліктах у всьому світі: Україні, Сирії, Судані, Лівії, ЦАР, Венесуелі та Мозамбіку. Враховуючи такий список, євродепутати схвалили заяву глави зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля про неминуче запровадження санкцій проти осіб та організацій, пов'язаних із ПВК "Вагнера".

Водночас у документі міститься заклик до країн, які використовують послуги приватної військової компанії відмовитися від їхніх послуг, зокрема, депутати закликають розірвати всі зв'язки з найманцями ЦАР.

Європарламент також звернувся до російської влади, щоб вона виконувала власну статтю Кримінального кодексу 359, в якій забороняється вербування, навчання, фінансування чи забезпечення найманців, а також використання їх у збройних конфліктах.

Нагадаємо, 22 листопада в Центральноафриканській республіці впав вертоліт із "вагнерівцями". Загалом у ЦАР знаходиться 1 135 російських найманців із ПВК "Вагнер".