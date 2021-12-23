СБУ объявила подозрение руководителю ЧВК Вагнера

Все действия наемников координировались с кадровыми офицерами и контролировались военными чиновниками России

Находясь на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, руководитель ЧВК "Вагнер" в период с июля 2014 года по март 2015 года брал активное участие в боевых действиях против вооруженных сил Украины, в результате чего нарушили территориальную целостность нашего государства, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

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По информации правоохранителей, командир ЧВК командовал подразделением, координируя действия с подразделениями регулярных войск РФ. Наемники и кадровые российские военные воевали совместно, действуя по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных Сил РФ и под их контролем.

Следователи отмечают, что в 2014 году подразделения наемников вели интенсивные боевые действия против подразделений сил АТО на Дебальцевском направлении. Во время боев руководитель ЧВК "Вагнер" непосредственно подчинялся командующему 2 армейским корпусом генерал-лейтенанту ВС РФ.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Руководителем ЧВК Вагнера является Дмитрий Уткин.

Что такое ЧВК Вагнера

Частная военная компания Вагнера или группа Вагнера — неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК Вагнера насчитывали в разное время и по различным данным, от 1350 до 2000 человек. По данным из источников немецкой газеты Bild в бундесвере, общая численность наемников достигает 2500 человек.

Существование ЧВК Вагнера официальные лица в России отрицают. Кремль лишь признает, что в частном порядке россияне могут участвовать в боевых действиях за рубежом. Наемничество запрещено статьей 359 УК РФ, однако в Госдуме и в МИД РФ высказываются предложения узаконить в России частные военные компании. Бойцы ЧВК брали участие в боевых действиях в в Донбассе, Сирии, Ливии, Судане и других странах.

Ранее Фокус сообщал, что ГБР не объявило ни одного подозрения по делу "вагнеровцев".

Также Фокус рассказывал о том, что Евросоюз утвердил санкции против членов ЧВК "Вагнера".