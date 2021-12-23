СБУ оголосила підозру керівнику ПВК Вагнера

Усі дії найманців координувалися з кадровими офіцерами та контролювалися військовими чиновниками Росії

Перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, керівник ПВК "Вагнер" у період з липня 2014 року до березня 2015 року брав активну участь у бойових діях проти збройних сил України, внаслідок чого порушили територіальну цілісність нашої держави, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України

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За інформацією правоохоронців, командир ПВК командував підрозділом, координуючи дії із підрозділами регулярних військ РФ. Найманці та кадрові російські військові воювали спільно, діючи за попередньою змовою з чиновниками Збройних Сил РФ та під їх контролем.

Слідчі зазначають, що у 2014 році підрозділи найманців вели інтенсивні бойові дії проти підрозділів сил АТО на Дебальцевському напрямку. Під час боїв керівник ПВК "Вагнер" безпосередньо підпорядковувався командувачеві 2 армійським корпусом генерал-лейтенанту ЗС РФ.

Вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Керівником ПВК Вагнера є Дмитро Уткін.

Що таке ПВК Вагнера

Приватна військова компанія Вагнера або група Вагнера — неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії і не має юридичного статусу на її території. Військові підрозділи ПВК Вагнера нараховували у різний час і за різними даними від 1350 до 2000 чоловік. За даними джерел німецької газети Bild у бундесвері, загальна чисельність найманців досягає 2500 осіб.

Існування ПВК Вагнера офіційні особи у Росії заперечують. Кремль лише визнає, що у приватному порядку росіяни можуть брати участь у бойових діях за кордоном. Найманство заборонено статтею 359 КК РФ, проте у Держдумі та МЗС РФ висловлюються пропозиції узаконити у Росії приватні військові компанії. Бійці ЧВК брали участь у бойових діях у Донбасі, Сирії, Лівії, Судані та інших країнах.

Раніше Фокус повідомляв, що ДБР не оголосило жодної підозри у справі "вагнерівців".

Також Фокус розповідав, що Євросоюз затвердив санкції проти членів ПВК Вагнера.