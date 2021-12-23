СБУ оголосила підозру керівнику ПВК Вагнера
Усі дії найманців координувалися з кадровими офіцерами та контролювалися військовими чиновниками Росії
Перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, керівник ПВК "Вагнер" у період з липня 2014 року до березня 2015 року брав активну участь у бойових діях проти збройних сил України, внаслідок чого порушили територіальну цілісність нашої держави, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України
За інформацією правоохоронців, командир ПВК командував підрозділом, координуючи дії із підрозділами регулярних військ РФ. Найманці та кадрові російські військові воювали спільно, діючи за попередньою змовою з чиновниками Збройних Сил РФ та під їх контролем.
Слідчі зазначають, що у 2014 році підрозділи найманців вели інтенсивні бойові дії проти підрозділів сил АТО на Дебальцевському напрямку. Під час боїв керівник ПВК "Вагнер" безпосередньо підпорядковувався командувачеві 2 армійським корпусом генерал-лейтенанту ЗС РФ.
Вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.
Керівником ПВК Вагнера є Дмитро Уткін.
Що таке ПВК Вагнера
Приватна військова компанія Вагнера або група Вагнера — неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії і не має юридичного статусу на її території. Військові підрозділи ПВК Вагнера нараховували у різний час і за різними даними від 1350 до 2000 чоловік. За даними джерел німецької газети Bild у бундесвері, загальна чисельність найманців досягає 2500 осіб.
Існування ПВК Вагнера офіційні особи у Росії заперечують. Кремль лише визнає, що у приватному порядку росіяни можуть брати участь у бойових діях за кордоном. Найманство заборонено статтею 359 КК РФ, проте у Держдумі та МЗС РФ висловлюються пропозиції узаконити у Росії приватні військові компанії. Бійці ЧВК брали участь у бойових діях у Донбасі, Сирії, Лівії, Судані та інших країнах.
Раніше Фокус повідомляв, що ДБР не оголосило жодної підозри у справі "вагнерівців".
Також Фокус розповідав, що Євросоюз затвердив санкції проти членів ПВК Вагнера.