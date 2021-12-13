ДБР не оголосило жодної підозри у справі "вагнерівців" (документ)

Кейс з невдалою спецоперацією розслідують відразу за декількома статтями КК, зокрема "державна зрада" та "приховування злочину".

Державне бюро розслідувань (ДБР) не оголосило жодної підозри в межах кримінального провадження за спецоперацією, під час якої Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України планувало захопити найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Про це стало відомо з відповіді ДБР на запит Фокуса.

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"Про підозру в межах даного кримінального провадження на даний час нікому не повідомлялося, досудове розслідування триває", — йдеться у відповіді відомства на запит Фокусу.

У ДБР наголосили, що проводять слідчі, розшукові та процесуальні дії з метою "повного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень".

Досудове розслідування щодо кейсу "вагнерівців" здійснюється за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111, ч. 1 ("державна зрада");

ст. 328, ч. 1 та 2 ("розголошення державної таємниці");

ст. 364, ч.1 ("зловживання службовим становищем");

ст. 396, ч.1 ("приховування злочину").

Інших подробиць провадження у ДБР уточнювати не стали, пославшись на таємницю досудового розслідування.

[ + – ] Відповідь ДБР на запит Фокуса щодо розслідування справи "вагнерівців"

Зазначимо, у вересні 2020 року досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №2202000000000213 за кейсом "вагнерівців" зайнялося Головне слідче управління Служби безпеки України. Втім, як стало відомо з відповіді на запит Фокуса, вже наступного місяця його передали до ДБР і приєднали до іншого провадження.

Нагадаємо, у розслідуванні міжнародної організації Bellingcat, яке було оприлюднено в середині листопада 2021 року, стверджується, що операція українських спецслужб щодо виявлення найманців ПВК "Вагнера" розпочалася ще у 2018 році. До активної її фази, у ході якої бойовиків мали захопити силовики, розпочали лише в липні 2020 року. Втім, через затримку найманців заарештували співробітники КДБ Білорусі під Мінськом. Згодом майже всіх бойовиків передали РФ.

У листопаді 2021 року Василь Бурба, який керував ГУР на момент проведення операції, заявив, що затримка, через яку "вагнерівців" заарештували під Мінськом, сталася через відповідне розпорядження голови Офісу президента Андрія Єрмака, який діяв від імені президента України Володимира Зеленського.

30 листопада Андрій Єрмак повідомив, що його допитали в ДБР у справі "вагнерівців". Пізніше в ефірі одного з телешоу колишні українські розвідники заявили, що причетні до операції з упіймання найманців ПВК "Вагнера" отримували погрози з Офісу президента.