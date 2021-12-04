Причастным к спецоперации по поимке "вагнеровцев" угрожали из ОП, — бывший разведчик ГУР

Давление началось после отказа экс-сотрудников ГУР признать, что операция организована Россией или ее не было вовсе.

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины получали угрозы после их отказа признать, что спецоперации по поимке "вагнеровцев" "не было". Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 3 ноября, сообщил бывший украинский разведчик Роман Червинский.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам экс-сотрудника ГУР, "якобы из Офиса президента" разведчикам передавались угрозы увольнением и открытием уголовных производств.

"После совещания в ОП нам передавались такие "посылы" — что "вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать". Из-за того, что, благодаря прессе, началось обсуждение этой ситуации… Были предложения сказать, что операции не было", — сказал Червинский.

Экс-разведчик добавил, что в двадцатых числах февраля этого года руководители подразделений ГУР пытались убедить своих подчиненных, что "это была российская операция". Когда они отказались, "начались угрозы".

"Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что они начнут уголовное производство", — рассказал бывший сотрудник Главного управления разведки.

Помимо этого Червинский сообщил, что, за публикацией журналисткой Яниной Соколовой предположительных документов о спецоперации из ГУР последовали увольнения практически всех высокопоставленных разведчиков, имевших отношение к плану по поимке "вагнеровцев". Он также заявил о наличии у него подтверждения оказания давления на разведчиков, которые остались работать. В частности, по словам Червинского, представители руководства страны под угрозой увольнения требовали оклеветать бывших сотрудников ГУР, ответственных за спецоперацию.

Также гость эфира утверждает, что документы, свидетельствовавшие о проведении спецоперации, были уничтожены и подделаны, чтобы скрыть факты возможной госизмены в высших эшелонах власти.

В свою очередь бывший разведчик Юрий Семенюк, руководивший подразделением, которое проводило спецоперацию, отметил, что за уничтожение документации предусмотрена уголовная ответственность, так как такие материалы должны находиться под охраной гостайны на протяжении 5 лет.

В ходе эфире Червинский также заявил, что во власти на данный момент находится "не один крот", а целая группа возможных российских агентов.

"(Замруководителя ОП Олег) Татаров, (руководитель ОП Андрей) Ермак, (замсекретаря СНБО Руслан) Демченко… Когда (бывший начальник ГУР Василий) Бурба в последний день пытался понять кто предатель, то Демченко его отвел и сказал: "Василий, зачем ты это делал, ты хотел, чтоб российские танки были в Киеве?" — сказал экс-разведчик.

Напомним, во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину втянули в операцию по "вагнеровцам", а тогдашний начальник ГУР Василий Бурба хотел подтолкнуть страну к международному скандалу.

В свою очередь сам Бурба утверждал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак поручил отменить финальный этап операции по указанию главы государства.