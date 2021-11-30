За словами глави Офісу президента, він вирішив не робити з допиту шоу, тому слідчі дії пройшли без камер.

Керівника Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака допитали в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про провал спецоперації щодо "вагнерівців". Про це чиновник повідомив у своєму Facebook.

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Допит проходив у вівторок уранці, 30 листопада.

За словами голови ОП, під час допиту він повідомив слідчим Держбюро розслідувань усю відому інформацію.

"Не вважаю за потрібне робити з цього (допиту — ред.) шоу, тому камери не запрошував. Але вважаю, що дуже важливо, щоб слідство встановило істину та розставило в цій справі всі крапки над "і", — додав Андрій Єрмак у своєму Facebook.

[ + – ] Андрія Єрмака допитали в ДБР у справі "вагнерівців"

Нагадаємо, що 17 листопада група розслідувачів Bellingcat опублікувала матеріал із провалу спецоперації з "вагнерівцями". За даними міжнародних журналістів, спецоперація з виявлення найманців ПВК "Вагнер" розпочалася ще у 2018 році, а її активна фаза стартувала через рік, коли українські розвідники виходили на потенційних військових злочинців, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Цього ж вечора Офіс президента відреагував на розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців". Радник голови ОП заявив, що міжнародні журналісти у своєму матеріалі спростували кілька "вкидів", які з'являлися в ЗМІ та соцмережах протягом півтора року.

29 листопада розслідувач Bellingcat Христо Грозев припустив, із яких причин влада могла відкласти спецоперацію з затримання "вагнерівців". Журналіст сумнівається, що Офіс президента хотів підіграти Росії, і перенесення операції пов'язав із недовірою Зеленського до голови ГУР МОУ Василя Бурби.

30 листопада Верховна Рада схвалила проміжний звіт ТСК у справі "вагнерівців", який незабаром буде направлений до СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора.