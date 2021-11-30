Рада підтримала проміжний звіт ТСК у справі "вагнерівців" (відео)

Жодного голосу за документ не дали фракції ЄС, ОПЗЖ та "Голос". Тимчасовий звіт ТСК щодо "вагнерівців" направлять до СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора.

Верховна Рада підтримала проміжний звіт ТСК з розслідування провалу спецоперації щодо "вагнерівців". Голосування транслювалося в прямому ефірі на Youtube-каналі парламенту.

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Постанову підтримав 251 народний депутат. Примітно, що жодного голосу за проміжний звіт ТСК щодо "вагнерівців" не дали фракції ЄС, ОПЗЖ та "Голос".

У проекті постанови №6324 сказано, що документ Тимчасової слідчої комісії має бути направлений до СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора для розгляду в межах компетенції та відповідного реагування.

На пленарному засіданні народні депутати мають заслухати проміжний звіт ТСК щодо "вагнерівців" не пізніше річного терміну з дня утворення комісії. Офісу генпрокурора ухвала також рекомендує взяти під особливий контроль розслідування кримінальних проваджень, які вивчаються в межах роботи ТСК.

Голова комісії Мар'яна Безугла, анонсуючи проміжний звіт щодо "вагнерівців", заявила, що в межах роботи ТСК була вивчена інформація з відкритих джерел і матеріали міжнародних розслідувачів Bellingcat.

Крім цього, більшу частину інформації члени ТСК отримали від уповноважених осіб, яку вони озвучували в закритому режимі та під грифом "державна таємниця".

Після голосування за постанову №6324 спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що проміжний звіт ТСК щодо "вагнерівців" прийнято до відома та незабаром буде направлено до СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора.

[ + – ] Рада підтримала проміжний звіт ТСК щодо "вагнерівців"

Раніше Фокус повідомляв, що Bellingcat оприлюднила розслідування щодо спецоперації з "вагнерівцями". У матеріалі сказано, що українська розвідка готувала операцію з затримання найманців ПВК "Вагнер" ще у 2018 році, а президент Володимир Зеленський уперше дізнався про спецоперацію у 2020 році.

Щоб виманити найманців ПВК "Вагнер", українські розвідники створили клони сайтів ПВК "МАР" і компанії "Роснефть", що існувала раніше.

Пізніше в ОП відреагували на розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців". Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що матеріал журналістів спростовує низку "вкидів", які з'являлися в ЗМІ.