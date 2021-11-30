Рада поддержала промежуточный отчет ВСК по делу "вагнеровцев" (видео)

Ни одного голоса за документ не дали фракции ЕС, ОПЗЖ и "Голос". Временный отчет ВСК по "вагнеровцам" направят в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора.

Верховная Рада поддержала промежуточный отчет временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию провала спецоперации по "вагнеровцам". Голосование транслировалось в прямом эфире на Youtube-канале парламента.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Постановление поддержали 251 народный депутат. Примечательно, что ни одного голоса за промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам" не дали фракции ЕС, ОПЗЖ и "Голос".

В проекте постановления №6324 сказано, что документ Временной следственной комиссии должен быть направлен в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора для рассмотрения в пределах компетенции и соответствующего реагирования.

На пленарном заседании народные депутаты должны заслушать промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам" не позднее годового срока со дня образования комиссии. Офису генпрокурора постановление также рекомендует взять под особый контроль расследование уголовных производств, которые изучаются в рамках работы ВСК.

Глава комиссии Марьяна Безуглая, анонсируя промежуточный отчет по "вагнеровцам", заявила, что в рамках работы ВСК была изучена информация с открытых источников и материалы международных расследователей Bellingcat.

Помимо этого, большую часть информации члены ВСК получили от уполномоченных лиц, которую они озвучивали в закрытом режиме и под грифом "государственная тайна".

После голосования за постановление №6324, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам" принят к сведению и в скором времени будет направлен в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора.

[ + – ] Рада поддержала промежуточный отчет ВСК по "вагнеровцам"

Ранее Фокус сообщал, что Bellingcat обнародовала расследование по спецоперации с "вагнеровцами". В материале сказано, что украинская разведка готовила операцию по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" еще в 2018 году, а президент Владимир Зеленский впервые узнал о спецоперации в 2020 году.

Чтобы выманить наемников ЧВК "Вагнер", украинские разведчики создали клоны сайтов существовавшей ранее ЧВК "МАР" и компании "Роснефть".

Позже в ОП отреагировали на расследование Bellingcat по "вагнеровцам". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что материал журналистов опровергает ряд "вбросов", которые появлялись в СМИ.