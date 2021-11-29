"Особисті мотиви Зеленського". У Bellingcat назвали причину перенесення спецоперації щодо "вагнерівців"

Розслідувач Христо Грозєв вважає, що відкласти дату затримання найманців ПВК "Вагнера" в ОП вирішили не через бажання підіграти Росії. Таку команду Зеленський міг дати через недовіру до ексголови ГУР Василя Бурби.

Офіс президента України (ОП) міг відкласти спецоперацію із затримання найманців ПВК "Вагнера" за особистим мотивом. Про це розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив в ефірі програми "Реальна політика" на каналі "Україна 24".

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Колектив розслідувачів вважав основною причиною перенесення спецоперації небажання ОП втручатися у переговори про перемир'я на Донбасі в Мінську. Після відповідей Зеленського на пресмарафоні на перший план вийшов особистий мотив президента — недовіра до колишнього керівника Головного управління розвідки при Міноборони України (ГУР МО) Василя Бурби.

Грозєв вважає за потрібне прояснити деякі відповіді Зеленського на пресмарафоні щодо проведення спецоперації. Bellingcat надішле запити до ОП, зазначив він.

"Важливе питання — в який момент схвалили перенесення операції, чи була спроба зупинити перенесення формально чи неформально. І хто реально, а не формально давав інструкції відкласти операцію", — наголосив журналіст.

Грозєв все ж таки вважає, що перенесення спецперації — це не спроба ОП допомогти Росії.

"Мотиви були зовсім іншими — ми бачимо, що ОП робить досить багато для боротьби з агресією Кремля. Тому ще важливіше знати, що саме спричинило рішення перенести цю операцію", — сказав він.

"Інформатор Бурба"

Також Грозєв сказав, що Бурба не був головним інформатором Bellingcat.

"Він не був нашим головним інформатором. Він дав нам інформацію про те, про що міг говорити тільки він. Він був одним із, за його словами, трьох чи чотирьох осіб на зустрічі в Офісі президента. Тому ми не могли отримати цю інформацію від людей нижчого рівня в ГУР МО. Інші європейські держави вважають його професіоналом", — підсумував розслідувач.

[ + – ] Бурба говорив, що вказівку перенести спецоперацію дав Зеленський Фото: УНІАН

Саме Бурба говорив, що голова ОП Андрій Єрмак за вказівкою Зеленського доручив перенести фінальний етап спецоперації із затримання "вагнерівців".

Журналісти Bellingcat Еліот Гіґґінс та Христо Грозєв сказали, що їм соромно за пресмарафон Зеленського через його аргументи на користь перенесення спецоперації з "вагнерівцями".

Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов перший заявив про провал операції із затримання "вагнерівців". Зеленський та Офіс президента заявляли, що операції взагалі не було.

Телеведучий Савік Шустер говорив, що зрив цієї спецоперації стане початком кінця чинної української влади.