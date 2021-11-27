"Соромно за цю прес-конференцію". Грозєв та Еліот відповіли на слова Зеленського про "вагнерівців"
Група розслідувачів Bellingcat розкритикувала прес-марафон Володимира Зеленського після його слів про спецоперацію із затримання "вагнерівців".
Журналісти-розслідувачі з групи Bellingcat Еліот Хіггінс та Христо Грозєв відреагували на висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо спецоперації із затримання "вагнерівців".
Під час прес-марафону 26 листопада Зеленський сказав, що Україну втягнули в операцію із "вагнерівцями", а особисто він із самого початку висловлювався проти неї. За словами президента, він просив відкласти операцію через небажання псувати відносини з Туреччиною та непередбачених ризиків під час посадки літака з бойовиками в Україні. Ці заяви не збігаються з інформацією, озвученою у розслідуванні Bellingcat про те, що Володимир Зеленський схвалив проведення спецоперації, а згодом через Андрія Єрмака просив відкласти її на кілька днів.
Паруючи слова президента України, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс написав у Twitter, що йому "соромно за цю прес-конференцію", а розслідувач Христо Грозєв процитував у Twitter слова Володимира Зеленського про спецоперацію з "вагнерівців".
На думку Грозєва, Зеленський у відповідь на запитання журналістів щодо причин перенесення спецоперації із затримання бойовиків "атакував колишнього начальника військової розвідки при Міноборони України Василя Бурбу".
"Зеленський каже, що йому не сподобалася операція. Вона нібито загрожувала стосункам із (президентом Туреччини Реджепом) Ердоганом", — написав Грозєв.
Грозєв просив дотримуватися фактів і заявив, що під час цитування Зеленського не висловлював особистої думки. Він виправив нардепа від "Європейської солідарності" Ірину Геращенко, яка назвала його фундатором організації "Ballingcat".
"Я безперечно не є засновником, зокрема, Bаllingcat. Фактичний засновник Bellingcat опублікував кумедну репліку, але не хотів починати війну", — зазначив Грозєв.
Зеленський на прес-марафоні заявив, що Україну втягнули в операцію щодо "вагнерівців". Бурба, за його словами, хотів улаштувати міжнародний скандал, щоб посварити Україну з Туреччиною.
Розслідувачі Bellingcat 17 листопада оприлюднили розслідування про спецоперацію із затримання 33 бойовиків ПВК "Вагнера". Бурба говорив, що цю операцію відклав голова Офісу президента України Андрій Єрмак від імені Зеленського.