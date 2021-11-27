"Соромно за цю прес-конференцію". Грозєв та Еліот відповіли на слова Зеленського про "вагнерівців"

Група розслідувачів Bellingcat розкритикувала прес-марафон Володимира Зеленського після його слів про спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Журналісти-розслідувачі з групи Bellingcat Еліот Хіггінс та Христо Грозєв відреагували на висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо спецоперації із затримання "вагнерівців".

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Під час прес-марафону 26 листопада Зеленський сказав, що Україну втягнули в операцію із "вагнерівцями", а особисто він із самого початку висловлювався проти неї. За словами президента, він просив відкласти операцію через небажання псувати відносини з Туреччиною та непередбачених ризиків під час посадки літака з бойовиками в Україні. Ці заяви не збігаються з інформацією, озвученою у розслідуванні Bellingcat про те, що Володимир Зеленський схвалив проведення спецоперації, а згодом через Андрія Єрмака просив відкласти її на кілька днів.

Паруючи слова президента України, засновник Bellingcat Еліот Хіггінс написав у Twitter, що йому "соромно за цю прес-конференцію", а розслідувач Христо Грозєв процитував у Twitter слова Володимира Зеленського про спецоперацію з "вагнерівців".

[ + – ] Розслідувач Bellingcat Еліот Хіггінс: "Мені соромно за цю прес-конференцію"

На думку Грозєва, Зеленський у відповідь на запитання журналістів щодо причин перенесення спецоперації із затримання бойовиків "атакував колишнього начальника військової розвідки при Міноборони України Василя Бурбу".

[ + – ] Христо Грозєв: "Зеленський у відповіді на запитання журналістів атакував Бурбу"

"Зеленський каже, що йому не сподобалася операція. Вона нібито загрожувала стосункам із (президентом Туреччини Реджепом) Ердоганом", — написав Грозєв.

[ + – ] Коментар Христо Грозєва до слів Зеленського про спецоперацію

Грозєв просив дотримуватися фактів і заявив, що під час цитування Зеленського не висловлював особистої думки. Він виправив нардепа від "Європейської солідарності" Ірину Геращенко, яка назвала його фундатором організації "Ballingcat".

[ + – ] Христо Грозєв: "Давайте дотримуватися фактів, я процитував Зеленського у своєму твіті"

"Я безперечно не є засновником, зокрема, Bаllingcat. Фактичний засновник Bellingcat опублікував кумедну репліку, але не хотів починати війну", — зазначив Грозєв.

Зеленський на прес-марафоні заявив, що Україну втягнули в операцію щодо "вагнерівців". Бурба, за його словами, хотів улаштувати міжнародний скандал, щоб посварити Україну з Туреччиною.

Розслідувачі Bellingcat 17 листопада оприлюднили розслідування про спецоперацію із затримання 33 бойовиків ПВК "Вагнера". Бурба говорив, що цю операцію відклав голова Офісу президента України Андрій Єрмак від імені Зеленського.