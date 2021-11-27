"Стыдно за эту пресс-конференцию". Грозев и Эллиот ответили на слова Зеленского о "вагнеровцах"

Расследовательская группа Bellingcat раскритиковала пресс-марафон Владимира Зеленского после его слов о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Журналисты-расследователи из группы Bellingcat Элиот Хиггинс и Христо Грозев отреагировали на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

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Во время пресс-марафона 26 ноября Зеленский сказал, что Украину втянули в операцию с "вагнеровцами", а лично он с самого начала высказывался против проведения спецоперации. По словам президента, он просил отложить операцию из-за нежелания портить отношения с Турцией и непредвиденных рисков при посадке самолета с боевиками в Украине. Эти заявления не совпадают с информацией, озвученной в расследовании Bellingcat о том, что Владимир Зеленский одобрил проведение спецоперации, а позже через Андрея Ермака просил отложить ее на несколько дней.

Парируя слова президента Украины, основатель расследовательской группы Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Twitter, что ему "стыдно за эту пресс-конференцию", а расследователь Христо Грозев процитировал в Twitter слова Владимира Зеленского о спецоперации по "вагнеровцам".

[ + – ] Расследователь Bellingcat Эллиот Хиггинс: "Мне стыдно за эту пресс-конференцию"

По мнению Грозева, Зеленский в ответ на вопрос журналистов о причинах переноса спецоперации по задержанию боевиков "атаковал бывшего начальника военной разведки при Минобороны Украины Василия Бурбу".

[ + – ] Христо Грозев: "Зеленский в ответе на вопрос журналистов атаковал Бурбу"

"Зеленский говорит, что ему не понравилась операция. Она якобы угрожала отношениям с (президентом Турции Реджепом) Эрдоганом", – написал Грозев.

[ + – ] Комментарий Христо Грозева к словам Зеленского о спецоперации

Грозев просил придерживаться фактов и заявил, что при цитировании Зеленского не высказывал личного мнения. Он исправил нардепа от "Европейской солидарности" Ирину Геращенко, которая назвала его основателем организации "Ballingcat".

[ + – ] Христо Грозев: "Давайте придерживаться фактов, я процитировал Зеленского в своем твите"

"Я определенно не являюсь основателем, в частности, Bаllingcat. Фактический основатель Bellingcat опубликовал забавную реплику, но не хотел начинать войну", – отметил Грозев.

Зеленский на пресс-марафоне заявил, что Украину втянули в операцию по "вагнеровцам". Бурба, по его словам, хотел устроить международный скандал, чтобы поссорить Украину с Турцией.

Расследователи Bellingcat 17 ноября обнародовали расследование о спецоперации по задержанию 33 боевиков ЧВК "Вагнера". Бурба говорил, что эту операцию отложил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак от имени Зеленского.