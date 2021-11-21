Савік Шустер назвав "початком кінця" для влади Зеленського провал операції з "вагнерівцями"

Ведучий вважає, що керівництво країни перебуває під захистом "сусідньої держави" і йому вже не довіряють народ та еліта.

Журналіст і телеведучий Савік Шустер назвав провал спецоперації з упіймання "вагнерівців" "початком кінця" для чинної української влади. Про це він заявив за підсумками програми "Свобода слова".

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"Звичайно це початок кінця. Мене трошки кінець турбує. (...) Це повна втрата довіри в народі. Це повна втрата довіри в елітах (...) Це може призвести тільки до кінця. Краще зрозуміти, що (влада) догралася", — сказав Шустер. .

Також ведучий порівняв владу з дитиною, "в руках якої граната", і розкритикував її через "відмову пояснити народу, за що гинуть люди".

"За що гинуть люди? Що вони там в окопах роблять? Кого вони захищають вас? Так вас захищати не треба, вас захищає сусідня держава. Ви вже захищені", — сказав журналіст.

Крім цього, Шустер зазначив, що чинне керівництво країни було обрано "від супротивного", а не за певні професійні якості.

"Неадекватні, недорозвинені (...) Генерал Бурба сьогодні сказав усе (...) Те, що вони зробили з країною за останні 2,5 роки, — це реально соромно", — сказав Шустер.

Нагадаємо, в останньому ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" екс-глава Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак, посилаючись на вказівку президента Зеленського, доручив перенести фінальний етап спецоперації з упіймання "вагнерівців". При цьому на цей ефір було запрошено як керівника ОП, так і голову держави, проте прийти в студію Шустера вони відмовилися.

Сьогодні, після закінчення маршу, присвяченого річниці початку Євромайдану, учасники заходу вимагали звільнення Єрмака до 1 грудня. Якщо цього не станеться, демонстранти обіцяють розпочати безстрокову акцію за відставку президента.