"Фейк і хайп": в ОП відмовилися брати участь у програмі Шустера "Свобода слова"

Як пояснив радник голови ОП Подоляк, таке рішення зумовлене олігархічністю телеканалу та його заангажованістю.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що участь у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" — це маніпуляції, провокації та демонстративна ангажованість. Про це повідомляється в публікації ОП у Telegram.

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За словами Подоляка, запрошення представників влади на ефір — це "фейк та хайп". І слабо віриться в те, що цим у програмі хотіли показати свободу слова. Якби це справді було так, то ефір не модерувався б в олігархічних інтересах.

"Виклик на телевізійний килим до олігарха — це, звичайно, дуже голосно. Але смішно, Президент, керівник Офісу президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати по ефірах не будуть. Ці часи вже закінчилися", — заявив радник голови ОП.

Також він додав, що олігархічне телебачення це про монопольне знущання зі свободи слова, тому наразі відповідь проста — "ні".

На сьогоднішній ефір програми Савіка Шустера не з'явилися представники влади. Тема програми звучить так: "Шпигун, вийди геть". На ній обговорять розслідування Bellingcat про "вагнерівців".

[ + – ] Реакція Подоляка на ефіри "Свободи слова Савіка Шустера" Фото: скриншот

"Президент України, голова Офісу президента України, голова Служби безпеки України, голова ДБР, Давид Арахамія — голова фракції партії "Слуга народу", також член комітету з питань національної безпеки, Ірина Верещук — віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", — перерахував Шустер запрошених людей.

За словами ведучого, таке він бачив востаннє за часів Януковича.

Нагадаємо, в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" ексголова ГУР МО Василь Бурба заявив, що в Україні є кріт, який працює на Росію. При цьому після ефіру Бурбу викликали на допит в СБУ.