"Фейк и хайп": в ОП отказались участвовать в программе Шустера "Свобода слова"

Как объяснил советник главы ОП Подоляк, такое решение обусловлено олигархичностью телеканала и его заангажированностью.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что участие в программе "Свобода слова Савика Шустера" — это манипуляции, провокации и демонстративную неангажированность. Об этом сообщается в публикации ОП в Telegram.

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По словам Подоляка, приглашение представителей власти на эфир — это "фейк и хайп". И слабо верится в то, что этим в программе хотели показать свободу слова. Если бы это действительно было так, то эфир бы не модерировался в олигархических интересах.

"Вызов на телевизионный ковер к олигарху — это, конечно, очень громко. Но смешно, Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указке олигарха бегать эфирами не будут. Эти времена уже закончились", — заявил советник ОП.

Также он добавил, что олигархическое телевидение это о монопольном издевательстве над свободой слова, поэтому на данный момент ответ прост — "нет".

На сегодняшний эфир программы Савика Шустера не явились представители власти. Тема программы звучит так: "шпион, выйди вон". На ней обсудят расследование Bellingcat о "вагнеровцах".

[ + – ] Реакция Подоляка о эфирах на "Свободе слова Савика Шустера" Фото: скриншот

"Президент Украины, глава Офиса президента Украины, глава Службы безопасности Украины, глава ГБР, Давид Арахамия — глава фракции партии "Слуга народа", также член комитета по вопросам национальной безопасности, Ирина Верещук — вице-премьер министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", — перечислил Шустер приглашенных людей.

По словам ведущего, такое он видел в последний раз во времена Януковича.

Напомним, в эфире ток шоу "Свобода слова Савика Шустера" экс-глава ГУР МО Василий Бурба заявил, что в Украине есть крот, который работает на Россию. При этом после эфира Бурбу вызвали на допрос в СБУ.