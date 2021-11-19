"У нас есть крот": Бурба рассказал о причинах "вагнергейта" (видео)

Бывший руководитель ГУР рассказал, что ситуация с "вагнеровцами" — это цепочка провалов, которые происходят в последнее время.

Бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Василий Бурба назвал несколько причин, по которым могла быть провалена спецоперация по поимке наемников ЧВК "Вагнера". Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть крот, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси", — сказал он.

Также Бурба уточнил, что "вагнергейт" – это только цепочка провалов, которые происходят в последнее время.

"Людей увольняют, забирают документы-прикрытие. В командиров групп в июле стреляют в Киеве. То есть, это цепочка. И за год следствие должно было ответить – у нас есть крот или нет?" – добавил бывший разведчик.

В то же время он рассказал, что сам пришел на допрос в ГБР, однако тот продолжался лишь семь минут.

"Допрос проходил семь минут. Мы начали разговаривать, и я спросил "что за дело? Оно не засекречено?". То есть, может я и хочу добавить секретные ведомости. Другими словами – дело не двигалось. Год и три месяца мы не можем дать ответ на вопрос, что происходит. А произошел провал, который нужно расследовать.

Напомним, 17 ноября Bellingcat опубликовали расследование касательно провала украинской спецоперации по поимке "вагнеровцев" в Беларуси, которая готовилась с 2019 года. По информации журналистов, Зеленский узнал о ней только спустя год.

Расследователям Бурба сообщил, что перенести спецоперацию решил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Вместе с тем расследование Bellingcat раскрыло и некоторые детали спецоперации. Так, украинские специалисты, чтобы выманить "вагнеровцев", создали фейковое объявление о найме на охрану объектов российской нефтяной компании "Роснефть" на Ближнем Востоке.