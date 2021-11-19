"У нас є кріт": Бурба розповів про причини "вагнергейту"

Колишній керівник ГУР розповів, що ситуація з "вагнерівцями" — це ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом.

Колишній керівник Головного управління розвідки (ГУР) України Василь Бурба назвав кілька причин, через які могла бути провалена спецоперація з упіймання найманців ПВК "Вагнера". Про це він заявив в ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Це провал. Які причини, ви питаєте. Перша причина провалу – у нас є кріт, який працює на Росію. Друга причина – наша погана підготовка. І третя причина провалу – хороша робота контррозвідки Білорусі", — сказав він.

Також Бурба уточнив, що "вагнергейт" – це лише ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом.

"Людей звільняють, забирають документи-прикриття. У командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюжок. І за рік слідство мало відповісти – у нас є кріт чи ні?" – додав колишній розвідник.

Водночас він розповів, що сам прийшов на допит у ДБР, проте той тривав лише сім хвилин.

"Допит проходив сім хвилин. Ми почали розмовляти, і я запитав "що за справа? Вона не засекречена?". Тобто, може, я і хочу додати секретні відомості. Іншими словами – справа не рухалася. Рік і три місяці ми не можемо дати відповіді на питання, що відбувається. А стався провал, який треба розслідувати".

Нагадаємо, 17 листопада Bellingcat опублікували розслідування щодо провалу української спецоперації з упіймання "вагнерівців" у Білорусі, яка готувалася з 2019 року. За інформацією журналістів, Зеленський дізнався про неї лише через рік.

Розслідувачам Бурба повідомив, що перенести спецоперацію вирішив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Натомість розслідування Bellingcat розкрило і деякі деталі спецоперації. Так, українські фахівці, щоб виманити "вагнерівців", створили фейкове оголошення про найм на охорону об'єктів російської нафтової компанії "Роснафта" на Близькому Сході.