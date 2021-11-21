Савик Шустер назвал "началом конца" для власти Зеленского провал операции по "вагнеровцам"

Ведущий считает, что руководство страны находится под защитой "соседнего государства" и ему уже не доверяют ни народ, ни элита.

Журналист и телеведущий Савик Шустер назвал провал спецоперации по поимке "вагнеровцев" "началом конца" для действующей украинской власти. Об этом он заявил по итогам программы "Свобода слова".

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"Конечно это начало конца. Меня немножко конец тревожит. (…) Это полная утрата доверия в народе. Это полная утрата доверия в элитах (…) Это может привести только к концу. Лучше понять, что (власти) доигрались", — сказал Шустер.

Также ведущий сравнил власти с ребенком, "в руках которого граната", и раскритиковал их из-за "отказа объяснить народу, за что гибнут люди".

"За что гибнут люди? Что они там в окопах делают? Кого они защищают, вас? Так вас защищать не надо, вас защищает соседнее государство. Вы уже защищены", — сказал журналист.

Помимо этого Шустер отметил, что действующее руководство страны было избрано "от противного", а не за определенные профессиональные качества.

"Неадекватные, недоразвитые (…) Генерал Бурба сегодня сказал все (…) То, что они сделали со страной за последние 2,5 года – это реально стыдно", – сказал Шустер.

Напомним, в последнем эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" экс-глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак, ссылаясь на указание президента Зеленского, поручил перенести финальный этап спецоперации по поимке "вагнеровцев". При этом на этот эфир были приглашены как руководитель ОП, так и глава государства, однако прийти в студию Шустера они отказались.

Сегодня, после окончания марша, приуроченного к годовщине начала Евромайдана, участники мероприятия потребовали увольнения Ермака до 1 декабря. В случае, если этого не произойдет, демонстранты обещают начать бессрочную акцию за отставку президента.