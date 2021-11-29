"Личные мотивы Зеленского". В Bellingcat назвали причину переноса спецоперации по "вагнеровцам"

Расследователь Христо Грозев считает, что отложить дату задержания наемников ЧВК "Вагнера" в ОП решили не из-за желания подыграть России. Такую команду Зеленский мог дать из-за недоверия к экс-главе ГУР Василию Бурбе.

Офис президента Украины (ОП) мог отложить спецоперацию по задержанию наемников ЧВК "Вагнера" по личному мотиву. Об этом расследователь Bellingcat Христо Грозев сообщил в эфире программы "Реальная политика" на канале "Украина 24".

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Коллектив расследователей считал основной причиной переноса спецоперации нежелание ОП вмешиваться в переговоры о перемирии на Донбассе в Минске. После ответов Зеленского на пресс-марафоне на первый план вышел личный мотив президента – недоверие к бывшему руководителю Главного управления разведки при Минобороны Украины (ГУР МО) Василию Бурбе.

Грозев считает нужным прояснить некоторые ответы Зеленского на пресс-марафоне по поводу проведения спецоперации. Bellingcat направит запросы в ОП, отметил он.

"Важный вопрос – в какой момент одобрили перенос операции, была ли попытка остановить перенос формально или неформально. И кто реально, а не формально давал инструкции отложить операцию", — подчеркнул журналист.

Грозев все же считает, что перенос спецперации – это не попытка ОП помочь России.

"Мотивы были совсем другими — мы видим, что ОП делает достаточно много для борьбы с агрессией Кремля. Поэтому еще важнее знать, что именно повлекло решение перенести эту операцию", – сказал он.

"Информатор Бурба"

Также Грозев сказал, что Бурба не был главным информатором Bellingcat.

"Он не был нашим главным информатором. Он дал нам информацию о том, о чем мог говорить только он. Он был одним из, по его словам, трех или четырех человек на встрече в Офисе президента. Поэтому мы не могли получить эту информацию от людей более низкого уровня в ГУР МО. Другие европейские государства считают его профессионалом", – заключил расследователь.

[ + – ] Бурба говорил, что указание перенести спецоперацию дал Зеленский Фото: УНИАН

Именно Бурба говорил, что глава ОП Андрей Ермак по указанию Зеленского поручил перенести финальный этап спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Журналисты Bellingcat Элиот Хиггинс и Христо Грозев сказали, что им стыдно за пресс-марафон Зеленского из-за его аргументов в пользу переноса спецоперации с "вагнеровцами".

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов первый заявил о провале операции по задержанию "вагнеровцев". Зеленский и Офис президента заявляли, что операции вообще не было.

Телеведущий Савик Шустер говорил, что срыв этой спецоперации станет началом конца действующей украинской власти.