По словам главы Офиса президента, он решил не делать из допроса шоу, потому следственные действия прошли без камер.

Руководителя Офиса президента (ОП) Андрея Ермака допросили в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу о провале спецоперации по "вагнеровцам". Об этом чиновник сообщил в своем Facebook.

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Допрос проходил во вторник утром, 30 ноября.

По словам главы ОП, в ходе допроса он сообщил следователям Госбюро расследований всю известную ему информацию.

"Не считаю нужным делать из этого (допроса — ред.) шоу, поэтому камеры не приглашал. Но считаю, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило по этому делу все точки над "и", — добавил Андрей Ермак в своем Facebook.

[ + – ] Андрея Ермака допросили в ГБР по делу "вагнеровцев"

Напомним, что 17 ноября группа расследователей Bellingcat опубликовала материал по провалу спецоперации с "вагнеровцами". По данным международных журналистов, спецоперация по выявлению наемников ЧВК "Вагнера" началась еще в 2018 году, а ее активная фаза стартовала через год, когда украинские разведчики выходили на потенциальных военных преступников, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

В этот же вечер Офис президента отреагировал на расследование Bellingcat по "вагнеровцам". Советник главы ОП заявил, что международные журналисты в своем материале опровергли несколько "вбросов", которые появлялись в СМИ и соцсетях на протяжении полтора года.

29 ноября расследователь Bellingcat Христо Грозев предположил, по каким причинам власти могли отложить спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Журналист сомневается, что Офис президента хотел подыграть России и перенос операции связал с недоверием Зеленского к главе ГУР МОУ Василию Бурбе.

30 ноября Верховная Рада одобрила промежуточный отчет ВСК по делу "вагнеровцев", который в скором времени будет направлен в СБУ, ГБР и Офис генпрокурора.