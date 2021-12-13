ГБР не объявило ни одного подозрения по делу "вагнеровцев" (документ)

Кейс по неудавшейся спецоперации расследуют сразу по нескольким статьям УК, в том числе — "государственная измена" и "сокрытие преступления".

Государственное бюро расследований (ГБР) не объявило ни одного подозрения в рамках уголовного производства по спецоперации, в ходе которой Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины планировало захватить наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Об этом стало известно из ответа ГБР на запрос Фокуса.

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"О подозрении в рамках данного уголовного производства на данный момент никому не сообщалось, досудебное расследование продолжается", — говорится в ответе ведомства на запрос Фокуса.

В ГБР подчеркнули, что проводят следственные, розыскные и процессуальные действия с целью "полного и объективного исследования обстоятельств уголовных правонарушений".

Досудебное расследование по кейсу "вагнеровцев" осуществляется по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111, ч. 1 ("государственная измена");

ст. 328, ч. 1 и 2 ("разглашение государственной тайны");

ст. 364, ч.1 ("злоупотребление служебным положением");

ст. 396, ч.1 ("сокрытие преступления").

Других подробностей производства в ГБР уточнять не стали, сославшись на тайну досудебного расследования.

[ + – ] Ответ ГБР на запрос Фокуса по расследованию дела "вагнеровцев"

Отметим, в сентябре 2020 года досудебным расследованием в уголовном производстве №22020000000000213 по кейсу "вагнеровцев" занялось Главное следственное управление Службы безопасности Украины. Впрочем, как стало известно из ответа на запрос Фокуса, уже в следующем месяце его передали в ГБР и присоединили к другому производству.

Напомним, в расследовании международной организации Bellingcat, которое было обнародовано в середине ноября 2021 года, утверждается, что операция украинских спецслужб по выявлению наемников ЧВК "Вагнера" началась еще в 2018 году. К активной ее фазе, в ходе которой боевиков должны были захватить силовики в Киеве, приступили лишь в июле 2020 года. Впрочем, из-за возникшей задержки наемников арестовали сотрудники КГБ Беларуси под Минском. Впоследствии практически всех боевиков передали РФ.

В ноябре 2021 года руководивший на момент проведения операции ГУР Василий Бурба заявил, что задержка, из-за которой "вагнеровцев" арестовали под Минском, произошла из-за соответствующего распоряжения главы Офиса президента Андрея Ермака, действовавшего от имени президента Украины Владимира Зеленского.

30 ноября Андрей Ермак сообщил, что его допросили в ГБР по делу "вагнеровцев". Позже в эфире одного из телешоу бывшие украинские разведчики заявили, что причастные к операции по поимке наемников ЧВК "Вагнера" получали угрозы из Офиса президента.