ПВК Вагнера охороняє чиновників та навчає військових у Малі в обмін на природні ресурси

У цій західноафриканській країні як мінімум 300-400 російських найманців із групи Вагнера, які охороняють чиновників та навчають місцевих військових.

Міністерство закордонних справ Малі вимагало від посла Франції Жоеля Мейєра протягом 72 годин покинути територію країни — свідчення того, що напруженість у відносинах Малі з її колишньою метрополією зростає. Про це повідомляє RFI.

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Така вимога з боку малійської хунти була після заяв глави французького МЗС Жана-Іва Ле Дріана, який назвав перехідний уряд Малі "незаконним" і "безвідповідальним".

"Таке рішення виникло через ворожі та обурливі висловлювання, зроблені нещодавно Жан-Івом Ле Дріаном та іншими представниками французької влади щодо керівництва Малі, незважаючи на неодноразові протести", — наголошується в заяві ORTM, національної мовної компанії колишньої французької колонії.

Керівник французького МЗС також зазначає присутність у Малі співробітників групи Вагнера — російської приватної військової компанії, якою, як вважається, керує Євген Пригожин — особа, наближена до російського президента Володимира Путіна.

За словами Ле Дріана, група Вагнера і раніше працювала в Малі, де надавала охоронні послуги місцевій владі в обмін на користування природними ресурсами.

"Уряд Малі рішуче засуджує такі зауваження, які суперечать принципам дружніх відносин між країнами", — йдеться у заяві.

Влада країни наполягає, що готова до діалогу та співпраці з усіма своїми партнерами, зокрема і з Францією, але за умови взаємоповаги та дотримання принципу невтручання.

Відносини між Малі та Францією зіпсувалися після того, як у серпні 2020 року владу в країні захопили військові на чолі з полковником Ассімі Гойта, які повалили президента Ібрагіма Бубакара Кейта.

Що ПВК Вагнера робить в Африці?

На тлі невдоволення влади Малі французькою військовою присутністю, вони зацікавилися послугами російських військових фахівців після їх досить успішної діяльності в Сирії та ЦАР.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров підтвердив, що нинішнє керівництво Малі звернулося до ПВК Вагнера за допомогою у забезпеченні безпеки, оскільки, за словами глави МЗС, вони не були впевнені, що зможуть самостійно впоратися з терористичною загрозою. За словами Лаврова, офіційний Кремль ніяк не пов'язаний із цими домовленостями.

Торік у вересні західні ЗМІ писали про те, що Малі, можливо, домовилися про співпрацю з російською ПВК. Повідомлялося, що Малі готове платити "ПВК Вагнера" близько $10,8 млн щомісяця за навчання місцевих військовослужбовців та забезпечення безпеки високопосадовців.

Є непідтверджені дані, що в Малі може бути щонайменше тисяча російських найманців.

Reuters з посиланням на джерела у військових колах Франції пише, що 300-400 російських найманців із групи Вагнера, а також інструкторів, які надають обладнання, знаходяться в центральній частині Малі, що не зовсім узгоджується із заявами малійської хунти про те, що російські громадяни виконують тільки роль інструкторів у цій західноафриканській країні.

Проти працівників приватного воєнізованого угруповання "Вагнера" діють санкції Євросоюзу. Угруповання звинувачують у таємних операціях під проводом Кремля. Але Володимир Путін заявляє, що група не представляє російську державу, і що співробітники приватної військової компанії мають право працювати будь-де у світі, якщо не порушують російське законодавство.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ підозрює керівника ПВК Вагнера в участі у бойових діях проти ЗСУ та злочинах проти української державності у період 2014-2015 років.