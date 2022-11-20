Безчинства "Групи Вагнера" в Малі: росЗМІ опублікували доповідь про діяльність найманців

Російські найманці скоюють злочини у вигляді "контртерористичних операцій". За 2022 рік "вагнерівці" виконували операції у 32 місцях африканської країни.

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Російський проєкт All Eyes On Wagner опублікував доповідь про діяльність найманців "Групи Вагнера" у Малі протягом усього 2022 року.

В основі доповіді лежить аналіз відкритих даних в Інтернеті, ЗМІ, свідчень очевидців та звітів правозахисних організацій. Офіційно найманці з "Групи Вагнера" допомагали владі Малі боротися з повстанцями, проте скоїли при цьому безліч злочинів.

У Малі влада вже 10 років веде боротьбу з ісламістами, які захопили північні регіони на півночі держави. Проблему намагалися вирішити французький контингент та миротворці ООН. Однак після двох державних переворотів, що сталися з 2020 року, французькі військові залишили Малі.

Нині тимчасовим президентом Малі є полковник Ассімі Гоїта. У 2021 році він розпочав обговорення залучення "Групи Вагнера" для навчання військових та захисту чиновників. З осені про присутність російських найманців почали повідомляти місцеві ЗМІ.

Керують найманцями в Малі три командири. Один із них 42-річний уродженець Приморського краю Іван "Мирон" Маслов та ще два офіцери. Перша база "вагнерівців" з'явилася у столиці Бамако у районі аеропорту. Її почали зводити ще в листопаді 2021 року, а до кінця вересня 2022 року на базі вже було помічено різні будівлі та бараки.

[ + – ] Будівництво бази "Групи Вагнера"

Загалом у Малі є 9 баз найманців, а самі вони виконували операції у 32 місцях країни.

Злочини "вагнерівців" під час "контртерористичних операцій" в Африці

Після прибуття російських найманців до Малі місцеві жителі звинувачували "вагнерівців" у вбивствах, тортурах, викраденнях, грабежах, залякуванні та інших злочинах. Тільки в частині випадків місцева влада реагувала на повідомлення та розпочинала розслідування.

За даними аналітиків, всього із "Групою Вагнера" пов'язують понад 370 епізодів насильства чи вбивств. У більшості випадків насильство було спрямоване проти народу фулані, яких пов'язують з ісламістськими угрупованнями. Один із наймасовіших випадків — масове вбивство мешканців у Догофрі та Мурі. Тоді, за найобережнішими оцінками, загинуло понад 330 людей. Пригода сталася на початку 2022 року.

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Злочини відбувалися протягом місяців. У лютому військові Малі та "вагнерівці" їздили по селах і заарештовували людей. Так було затримано близько 40 осіб, яких зарахували до зниклих. У березні було знайдено обгорілі тіла не менше 35 чоловіків. Частина їх вважалася як зниклі. Інші сотні людей було вбито наприкінці березня під час "контртерористичної" операції у місті Мура.

Військові не випускали людей їхнього міста, вбиваючи всіх, хто намагався виїхати з Мура. Його контролювали джихадисти. Ті, хто вижив, розповіли потім, що їх примушували копати братські могили для загиблих. Під розстріл потрапили як мирні жителі, так і джихадисти, котрі намагалися приховати свою приналежність до угруповань.

Найманці "Групи Вагнера" вбивали та ґвалтували мирних жителів. Аналітики отримали фото із закритих каналів WhatsApp. На них видно тіла двох людей, яких убили, ймовірно, 27 березня. Також місцеві повідомляли про насильство проти мирних людей та про зґвалтування. Малійська неурядова організація "Кідаль" заявила, що безчинство робили білі російськомовні люди в районі Феми.

Аналітики приходять до висновку, що участь "вагнерівців" не призвела до покращення ситуації в Малі. Навпаки, присутність найманців посилила ситуацію з безпекою у країні. За даними США, кількість терактів у Малі зросла за останні 6 місяців на 30%. Це призводить до зростання кількості біженців людей у сусідню Мавританію.

Нагадаємо, у вересні Генштаб ЗСУ повідомляв, що РФ перекидає найманців з Малі в Україну. На початку року повідомлялося, що "вагнерівці" охороняють чиновників та навчають військових в обмін на природні ресурси.